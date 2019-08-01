Ополченцы Донбасса против либералов в Москве? Плохая идея!

01.08.2019, Луганск, Юрий Ковальчук

Идея задействовать «Союз добровольцев Донбасса» в подавлении возможных беспорядков, учиненных либералами в Москве, – плохая и вредная инициатива. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет бывший участник ополчения ДНР Юрий Ковальчук.

…Напомню только, что право на насилие остаётся за государством всегда. Заявляя, что этим правом готовы распоряжаться члены «Союза добровольцев Донбасс», сама организация рубит собственные корни – если помните, то ополчение выступало против насилия националистов в Киеве и т. д. Тогда люди самоорганизовывались в группы, чтобы противостоять распоясавшимся русофобам.

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Сегодня якобы «СДД» готово расправляться с митингами в Москве, которые, давайте будем честны, не стоят даже того количества полицейских, которые там задействованы. Это гнилое полено развалится, как только закончится финансирование. Оно изначально не возбуждает никого, включая западные СМИ. Зачем их разгонять ополченцам? И будут ли на передовой разгона авторы этой идеи?

Россия знает и умеет пользоваться помощью ополчения. Меня не пустили в Сирию из-за 20 см. железа в левой ноге, но мои товарищи там были. В любой момент мы готовы поехать в Косово – желающих уже несколько тысяч. Мы готовы снова грызть врага зубами под Мариуполем и в стороне Авдеевки и Дзержинска, чтобы отодвинуть линию фронта от мирного населения. А про разгоны митингов – нет, не слышали.

Ополченцев нельзя подпускать к протестующей либероте хотя бы потому, что тогда не понадобится пресловутых снайперов – ополчни за здорово живёшь перебьют половину протестующих. Серьезно – это же не полиция, которая ограничена законами. Это люди, умеющие и любящие убивать. Зачистка митинга там в момент превратится в кровавую баню.

То есть, спровоцировав подобный конфликт, можно гарантированно ожидать нелицеприятных картинок на ТВ, санкций против России, накачивания протестных настроений и т. д. Кроме всего прочего – маргинализации ополчения ЛДНР. Не говоря уже о том, что этой благодатной идеей запросто могут воспользоваться западные «партёры».

Кроме всего прочего, хочу напомнить всем желающим – в России изначально есть своё «ДНД» на все случаи жизни – казаки. Не верю, что полиция не в состоянии справиться. Но, если понадобится неофициально разогнать митинг, казаки со своими нагайками тут как тут. Без «СДД» тут явно обойдутся.

И, когда подобные предложения начинают поступать, хочется сказать лишь одно: ребята, вы либо провоцируете осознанно (значит, вы враги), либо делаете подобные заявления по скудомыслию (значит, вы болваны).

Склоняюсь ко второму.