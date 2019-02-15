Ополченец «Абдулла»: АТОшники ещё раскаются, как афганцы, воевавшие с русскими

15.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские боевики-каратели, воюющие против Донбасса, в будущем наверняка будут раскаиваться, как душманы, воевавшие в Афганистане с советскими солдатами.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал уроженец Афганистана, защитник ДНР Рафи Джабар с позывным «Абдулла».

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Отец «Абдуллы» был членом Народно-демократической партии Афганистана и исполнял обязанности губернатора провинции Бадахшан, во время «Апрельской революции» стал на сторону своего государства и погиб от рук моджахедов, когда его сыну было два года. В семь лет «Абдулла» потерял мать, после чего вместе с братом был отправлен на учебу в СССР.

Рафи Джабар воевал за свободу Донбасса с 2014 года, пока в 2017 году не пострадал на фронте – из-за мины воин потерял обе ноги и перенес несколько операций. В настоящее время является одним из руководителей Союза ветеранов Донбасса «Восток».

«Что меня побудило прийти сюда… Советские войска оказывали помощь афганскому народу. Если вы говорите обратное, что советские войска были оккупантами, ни разу не будучи в Афганистане, и не имея друзей-афганцев, то я вам расскажу немножко о советских войсках.

Деятельность советских войск заключалась в охране дорог, коммуникаций, электростанций, больниц, крупных узловых станций, городов, а это 20% территории Афганистана, совместно с афганскими войсками.

Советские войска не воевали против афганского народа. Афганцы воевали против афганцев, и афганцы уничтожали афганцев. Одна сторона за Америку, другая – за Россию. Такая же точно ситуация сегодня и в ДНР, хотите вы видеть аналогию или нет.

Советские войска вышли из Афганистана с поднятыми знамёнами, и это говорю вам я – афганец-пуштун. И кто-бы вам ни говорил, что они там были оккупантами – не верьте. С развёрнутыми знамёнами из Афганистана вышли только два войска – это были войско Александра Македонского и ограниченный контингент советских войск в Афганистане.

Русские воины вышли походными колонами с развёрнутыми знамёнами, с музыкой, и афганцы их провожали цветами и плакали. Не верите мне – поищите информацию в интернете, это было именно так.

Я, как афганец, могу сказать, что половина моего рода была за Демократическую Республику Афганистан, против которой «демократическая» Европа и «демократические» англосаксы вооружали и спонсировали моджахедов, которые на религиозной почве уничтожали демократический Афганистан.

Видите противоречия: «демократический» Запад спонсировал радикальный исламизм, чтобы уничтожить Демократическую Республику Афганистан. То же самое происходит и здесь в Донбассе.

После того, как советские войска вышли из Афганистана, до сих пор те афганцы, которые воевали против советского контингента и афганцев, поддерживавших русскую сторону, говорят: «Зря мы воевали против русских. Мы согласны дружить с русскими, торговать, строить с ними жизнь, осваивать совместные коммерческие и социальные проекты». В Афганистане сейчас все ждут русских.

Кто бы сейчас не утверждал, что Россия – зло, оккупанты, посмотрите, что сейчас говорят те афганцы, которые когда-то люто воевали против русских.

Сейчас исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мое почтение и уважение братьям-афганцам, которые служили и исполняли свой интернациональный долг в моей стране. Мы помним о вас, и мы поддерживаем вас», – поведал «Абдулла».

При этом афганский доброволец отметил, что ко всем, кто поднял оружие против Донбасса, придет горькое осознание своих ошибок, как это уже произошло с теми, кто на его Родине стал на сторону террористических прозападных сил.

«В 2010-м году я был в Афганистане, и та часть моей семьи, которая воевала против тех, кто поддерживал Советский Союз, говорили: «Зря мы воевали против русских, нас обманули». Вот точно так же со временем будут говорить и АТОшники, и даже нацики.

Сейчас они в фаворе, у них есть финансирование, у них есть оружие, еда, наркотики, они кайфуют на позициях, но придёт тот момент, когда они развернутся к нам. С нашими идейными врагами – нацистами, разговора, конечно, не будет, а вот с ВСУшниками или другими адекватными организациями мы бы могли вести диалог на определённых площадках европейского формата, в Российской Федерации или на любом другом уровне.

Не надо сейчас зарекаться, что мол, с ними не может быть компромисса. Исходя из сорокалетнего опыта афганской войны, здесь война идёт пять лет, а в Афганистане уже сорок, могу сказать, что, хотим мы или не хотим, но эти люди всё равно живут на территории Украины, которая будет нашей, общей Украиной.

Украиной, в которой не будет запрета на русский язык, русскую политику, русских учёных и писателей, где будет дружба, братство и понимание. Эта общая Украина ждёт нас, и мы делаем всё возможное, чтобы она была.

Мы ни в коем случае не воюем против Украины или украинского языка. Мы воюем против тех людей, которые оккупировали Украину. По большому счёту, те люди, которые находятся на той стороне, уже начинают понимать, что мы, отстаивая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также всю Новороссию, отстаивая Русский мир, мы отстаиваем, прежде всего, саму Украину от рук тех, кто её захватил и, действуя руками украинцев, убивают других украинцев, которые находятся здесь на территории ДНР и ЛНР. Мы воспользовались правом украинского гражданина быть на стороне России и принять дружбу и интеграцию с Россией», – говорит Рафи Джабар.

Он привел и другие параллели между событиями на Украине и в Афганистане.

«В Афганистане американцы использовали свои финансы, свои возможности и своё геополитическое влияние.

Сейчас они то же самое используют здесь. Обратите внимание, что ограниченный контингент советских войск, который выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, оттянул на 30 лет то, что происходит сейчас. Если бы тогда советские войска не вошли в Афганистан по просьбе афганского руководства, которое, повторюсь, 27 раз просило о вводе войск и поддержке законного и признанного всем мировым сообществом правительства Республики Афганистан, эта война уже бы 30 лет назад была здесь, и вы не представляете, какое горе могло бы быть.

Те 15 тысяч погибших ребят, те десятки тысяч раненых и искалеченных бойцов – это цена того, что война на Украину пришла только сейчас, а не 30 лет назад.

Именно тогда полыхнула бы Средняя Азия – подбрюшье России, и двинулась бы на вас. Что украинцы, что русские, что белорусы, вы все – славяне, и вы враги номер один, что для радикальных исламистов, что для европейцев, потому, что вы даёте новое слово. У вас есть умственный потенциал, у вас есть материальный и научный потенциал в построении новой жизни. Вы во всём можете дать новый прорыв и новое слово, поэтому как можно быстрее они будут пытаться уничтожить всё русское и всё славянское.

Когда смотришь на русского человека, то тянешься к нему. Привлекательные черты лица, умиротворение во взгляде – это всё нужно им уничтожить. Хотите, принимайте это, хотите нет, но это так.

Я и мои братья на позициях, те же русские, сербы, чеченцы, дагестанцы, стоим здесь плечом к плечу, чтобы этого не случилось, чтобы не пустить это зло в Донецк. И мы его не пустим», – говорит Джабар.

«Донбасс ещё скажет своё слово. Донбасс – это школа примирения красных и белых, имперского сообщества и советского, это объединение мусульман, христиан, иудеев в одну совместную концепцию, где мы сможем жить и сосуществовать.

В Афганистане сначала использовали религиозную карту, потом война пошла на национальной почве: пуштуны начали вырезать узбеков, узбеки – таджиков, таджики – киргизов. Афганцы стали убивать афганцев, говоря о том, что это не чистокровные афганцы, как происходит здесь и сейчас, когда славяне убивают славян, говоря о том, что это русские, а это украинцы.

Сейчас раскол будут пытаться углубить ещё и на религиозной почве. Само Православие будут пытаться расколоть на две части. Теперь русский может уничтожать русского, только потому, что, к примеру, он адепт Православной Церкви Московского Патриархата. Это такая жёсткая война…

Имеющий очи – да не видит, это написано в Библии, но люди знающие – знают и видят, и на самой Украине, в том числе, и среди АТОшников, которые воевали против нас. Они уже понимают, в чём дело, поэтому и пытаются организовывать какие-то общественные объединения и выходить на диалог, в том числе и с ветеранами, и действующими бойцами армии ДНР. И я думаю, диалог мы наладим, опыт сорока лет войны в Афганистане позволяет на это надеяться.

Украина сейчас бомбит наши города, убивает наших бойцов, наших жён и детей, но хотим мы или не хотим, мы должны находить точки соприкосновения с адекватными людьми там, и вместе с ними уничтожить нашего общего врага, и изгнать проамериканскую хунту, и проамериканские террористические формирования «С14», нациков и им подобные.

Мы, конечно, это можем сделать и сами, но мы не должны отталкивать от себя население, которое находится на той стороне Украины. Конечно, мы понимаем, что у них пропаганда против нас работает намного лучше, чем наша нынешняя против них, но мы учимся. Поэтому надо проявить терпение друг к другу, своим братьям и сестрам, и к бойцам вражеской армии, но мы выдюжим и преодолеем всё это», – резюмировал воин.