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Ополченец, лишившийся ног, делает первые шаги на протезах
Один из руководителей Союза ветеранов Донбасса «Восток» Рафи Абдул Джабар (позывной «Абдулла»), получивший инвалидность на фронте, пробует новые искусственные ноги.
Фото из больницы на своей странице в «Facebook» опубликовал экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первые вторые ноги – пока будем учиться ходить на этих», – написал Ходаковский.
«Абдулла» родом из Афганистана, потерял на войне отца, после чего в семилетнем возрасте по специальной программе попал в СССР. Воевал за свободу Донбасса с 2014 года, в 2017-м, нарвавшись на мину, потерял обе ноги, перенёс несколько операций. Как он сам выражался, пошёл воевать, чтобы Украина не повторила судьбу его родного Афганистана.
Метки: Александр Ходаковский, конфликт в Донбассе, Рафи Абдул Джабар
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