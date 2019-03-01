Ополченец ДНР: «Хватит раскручивать миф о том, что «не так встали»

17.03.2019, Севастополь, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Донбасс, а затем и все остальные исторические русские земли Украины должны воссоединиться с Россией по примеру Крыма, в противном случае Запад будет всегда использовать бывшую советскую республику в качестве антироссийского тарана, а угроза безопасности для РФ не будет ликвидирована.

Об этом на презентации книги «Война в 16» в Севастополе рассказал экс-советник бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, участник боев в Славянске Игорь Друзь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще один миф у российских обывателей, что там «хохлы между собой передрались», в Донецке – «какие-то полухохлы, которые не так вставали, а воевали они за какое-то ОРДЛО». Нет, мы не за ОРДЛО боролись, мы боролись за единую и неделимую Россию – от Камчатки до Карпат, а не за какие не ОРДЛО.

И, если сейчас образовалась эта ЛДНР, то мы это просто расцениваем, как временную ситуацию, которая все равно должна разрешиться, и должно осуществиться воссоединение и ЛДНР с Россией, – так же, как осуществилось с Крымом.

И осуществится, я считаю, воссоединение всей остальной территории Украины, потому что это – наша русская земля, и если не воссоединить, то это очень серьезная угроза национальной безопасности России», – отметил Друзь.

«Россия не может чувствовать себя в безопасности, они должна обрести свои естественные границы. И эти все границы – это Украина, это исходно русская земля. В какой форме будет осуществлена интеграция, я не знаю, но я уверен, что рано или поздно мы это сделаем. Если же мы этого не сделаем, то, к сожалению, нас могут ожидать очень серьезные проблемы.

Сейчас идут активнейшие споры, как как вставал, что Крым вставал лучше, Донбасс вставал хуже, а Киев не вставал – все это, на самом деле, неправильные вопросы. Освобождать нужно нашу землю, потому что это наша земля», – заключил выступающий.