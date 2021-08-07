Ополченец Донбасса поддержал Зеленского: Мы готовы уйти

07.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Население Донбасса готово прислушаться к совету украинского президента Владимира Зеленского и уехать в Россию, но вместе со своей землей.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил ополченец руководитель донецкого краевого отделения МОО «Новые скифы» Александр Матюшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам ополченца, вместе с населением Донбасса из Украины уйдет и цивилизация.

«Перефразируя Зеленского, я ему отвечу его же словами – без Донбасса на Украине не будет цивилизации. Потому что даже в 24-м году большевики впихнули Донбасс в состав Украины под формулировкой «для увеличения пролетарских масс в братской республике». Потому что вся историческая Новороссия – это был промышленно развитый, урбанизированный регион, в отличие от Украины, которая в большей степени была селянской. Это можно было увидеть на примере всевозможных «батек» самостийных, которые существовали в эпоху Гражданской войны. И даже можно взять ближе – была популярная в конце 90-х, начале «нулевых» украинская группа «Плач Еремы», там Тарас Чубай пел, и у них была песня «Вона». Были такие слова «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованим містах». То есть, они признавали, что города все-таки русские, еще на момент конца 90-х. Поэтому, уйдут русские – цивилизация вместе с ними уйдет. И тут же второй вопрос, который Зеленский озвучил, – что те, кто любит Россию на Донбассе, могут уехать в Россию. Опять-таки, отвечу его же словами – мы готовы уйти в Россию, только вместе со своей землей, желательно с большой Новороссией», – заявил Матюшин.