Русские будут оплакивать свою историю – Зеленский

06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Жители неподконтрольных Украине территорий должны втихую праздновать День независимости и рассказывать детям, что они – украинцы.

Об этом в интервью телеканалу «Дом», созданному для украинской пропаганды на неподконтрольные территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский также посчитал, что многие русские стыдятся возвращения Крыма и пообещал, что история России будет еще «оплакивать» это событие.

«Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским, знают, и им неприятно – вообще-то им стыдно за все, что связано с Крымом. Вообще-то очень стыдно. И они все говорят, что российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма… Крым – это первая спичка, огонек, из-за которого два народа, реально, может быть, на поколение, на два так друг к другу относятся, не хотят видеть, не хотят слышать», – сказал Зеленский.

«Многие русскоговорящие украинцы перешли на украинский язык, потому что им неприятно даже. Потому что убили брата, отца и так далее. Поэтому я четко разделяю, там есть много русских людей, которые нас поддерживают. Да, за это получают, политически получают», – добавил президент.

«Но, возвращаясь к аспектам, о которых мы говорили, я считаю: люди на оккупированных территориях Донбасса и Крыма должны – им сложно и это очень опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и так далее. Не соглашаться. День независимости – да, праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить – не надо, берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они. Пусть в школе, в оккупированных школах преподают сложносочиненную историю, абсолютную пустышку, знаете», – заявил Зеленский.