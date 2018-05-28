28.05.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Ополченец с января сидит в российской тюрьме из-за равнодушия бюрократов

Ополченец Николай Трегуб, которого руководство ФМС после вмешательства общественности пообещало не высылать на Украину, остается не на свободе из-за бюрократических проволочек.

Об этом общественный защитник и политический беженец Сергей Моисеев рассказал в эфире «Радио Комсомольской правды», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позор в том, что мы тоже очень часто дончан за своих не считаем. Потому что мы уже несколько раз говорили о ситуации с ополченцем Николаем Трегубом», – сначала отметил ведущий эфира Егор Холмогоров.

«Мы даже его спасли в прямом эфире «Комсомольской правды». К нам приходила глава ФМС, мы ей рассказали его ситуацию.

Напомню, он воевал в Славянске, в последние самые тяжелые и страшные дни, потом повоевал в «Спарте» у Моторолы в аэропорту осенью 2014 года. Был ранен, контужен, выехал в Россию на лечение.

Парень пропустил все сроки, допустил все возможные миграционные нарушения, потом честно пытался исправить ситуацию, но не вышло. В итоге он был задержан за нарушение миграционного законодательства России и был готов к депортации на Украину.

Уже практически «на флажке» поднялась вся общественность, да и просто порядочные люди, спасли парня, отстояли.

Здесь вот на месте Егора Станиславовича сидела глава ФМС, которая в прямом эфире сказала, что всё прекрасно знает, и Трегуб получит вид на жительство, то есть его признают беженцем. Все обрадовались, заплакали от счастья и разошлись.

Но оказалось, что прошёл уже месяц с небольшим, а Николай Трегуб продолжает сидеть в тюрьме», – рассказал ведущий Дмитрий Стешин.

«Мы уже считали дело по Трегубу завершенным, но обрадовались раньше времени. Он до сих пор находится в заключении, и происходит следующее: дело до сих пор не было рассмотрено в областном суде, хотя его давно должны были рассмотреть. Без видимых на то оснований рассмотрение дела просто задерживают. Всем очевидно, что его надо выпустить, потому что уже есть решение ФМС о предоставлении временного убежища, которое он получил 6 апреля, но его держат с 15 января. 3 апреля он был приговорён к выдворению, а 6 получил решение ФМС. 19 апреля была направлена кассация адвоката на то, чтобы дело было пересмотрено областным судом, и он был выпущен на свободу. Но, к тому же, третьего мая из надзорного правления поступила жалоба по Трегубу. Казалось бы, что после этого дело должно быть рассмотрено без проволочек, но в суде почему-то отсчитывают срок рассмотрения с 4 мая. В самой канцелярии суда говорили, что дело рассмотрено и ждет подписания, а теперь признались, что дело не рассматривалось, и на сайте суда до сих пор не вывешена дата рассмотрения дела. По всем признакам идёт умышленное затягивание, хотя очевидно, что после выдачи временного убежища дело уже, как говорится, чисто формальное. Тем не менее, его почему-то держат. Но депортировать из России его уже нельзя», – рассказал Мысеев.

Напомним, не так давно «ПолитНавигатор» передавал о том, что Николай Трегуб объявил бессрочную голодовку.