«Оппозиционная платформа – за жизнь» может взять второе место в Раде

21.05.2019, Киев, Игорь Петров

По числу депутатов в новом составе Верховной Рады после досрочных выборов будет лидировать партия Владимира Зеленского, а «Оппозиционная платформа – за жизнь» займет второе место.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слуга народа» в данный момент набирает самое большое число – в районе 30-35%. Думаю, во многом она будет повторять рейтинг Владимира Зеленского в первом туре. На втором месте – «Оппозиционная платформа – за жизнь», во многом с альтернативной повесткой по Донбассу, переговорам с Россией, по газу.

Далее начинается активная борьба между «Батькивщиной» или «Солидарностью» Порошенко. Отчасти они ориентируются на схожего избирателя. Другое дело – что Порошенко является бывшим президентом и он пытается забрать самого консервативного избирателя, праворадикального избирателя.

А для Тимошенко это будет одним из вызовов – она работает на том же поле, что и Порошенко или она все-таки понимает, что нужно больше центризма и какой-то социал-демократии. Мне кажется, что стратегия ориентироваться на того же Порошенко «только тарифы меньше чем у Порошенко» не сработала в президентской кампании. Вынесет ли она уроки из президентской кампании – вопрос открытый.

Дальше также начинается интрига. На грани прохождения – партия Гриценко. Где-то там же – Ляшко. И дальше – партии которые не преодолевают 5%-ный барьер», – прогнозирует Якубин.