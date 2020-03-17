Оппозицию лишили хайпа: РИК Сербии перенес выборы из-за эпидемии

17.03.2020, Белград, Алексей Топоров

На время чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавируса, Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии приостановила «избирательные действия», до определения новой даты выборов.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

РИК большинством голосов проголосовала за приостановление деятельности органа до тех пор, пока введенное в связи с эпидемией чрезвычайное положение не будет снято и не будет определена новая дата проведения выборов.

«Накануне было принято решение ввести чрезвычайное положение на всей территории Сербии и правительство в соответствии со своими полномочиями издало Указ о чрезвычайных мерах, – прокомментировал ситуацию глава сербского РИК Владимир Димитриевич. – Статья 5 этого указа предусматривает, что вся избирательная деятельность при проведении выборов депутатов, провинциальных депутатов в Автономном крае Воеводина, а также мэров муниципалитетов и городов должна быть прекращена со дня введения чрезвычайного положения. Выборы, в конце концов можно отменить, а вот отменить жизнь – нельзя».

Не все члены РИК был согласны с полным приостановлением деятельности избирательного органа страны.

«Приостанавливать формирование избирательных списков кандидатов – это неконституционное решение, – заявил зампред РИК Желька Радета. – Для этого нет никаких причин, потому что службы работают, работают нотариусы, все еще существуют рабочие обязанности, и регистрация списков должна быть выполнена, а сама дату выборов можно определить позже».

Тем не менее ее коллеги по РИК проголосовали за полное приостановление деятельности.

«Прекращение избирательного процесса означает, что избирательные мероприятия приостанавливаются до тех пор, пока не исчезнет сама причина прекращения избирательной процедуры, – прокомментировал ситуацию сербскому изданию Informer президент Республиканского законодательного секретариата Деян Дурджевич. – Если медицинская комиссия решит, что чрезвычайное положение должно быть введено на две недели, то выборы назначат на 10 мая, а если чрезвычайное положение продлят на месяц, то голосование состоится 24 мая».

На сегодняшний день ясно одно – скандальному оппозиционному движению «Один из пяти миллионов», ранее выступившим с подобным требованием к «режиму», не удалось набрать политические очки на переносе выборов: РИК как независимый орган принял это решение самостоятельно, синхронизировав его с действиями правительства страны.