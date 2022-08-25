Оправдано ли замедление темпов СВО? – эксперты о словах Шойгу

Новости Украины

Эксперты комментируют слова министра обороны Сергея Шойгу, который накануне сообщил, что замедление темпов наступления сил, задействованных в СВО на Украине, объясняется стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, так как украинские нацисты используют гражданских в качестве живого щита.

В отличие от «диванных аналитиков», требующих победы «здесь и сейчас», стратегию Генштаба на «игру в долгую» считают верной как участвующие в боевых действиях офицеры, так отставные военачальники. Вот, например, что говорит о паузе с наступлением на позиции ВСУ основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский:

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«Сегодня в разговоре я привёл такой пример: на заре становления Формулы 1 некоторые умники пытались проехать дистанцию на одной резине, чтобы не терять время на переобувку, но в итоге ничего не выигрывали. Нужно тормозить и брать паузу на «переобувку», чтобы продолжить движение и не слететь с трассы на уставшей резине. Повторю: Украина уже проиграла, только пока не хочет этого признавать. Помните выражения: афганский или чеченский синдром? Это про парней-инвалидов со сломанной психикой. Война ничего не оставляет без последствий, и прогнав через страх и ужас войны большую часть своего мужского населения – Украина в перспективе получит очень тяжёлое наследие. Людской ресурс на исходе, экономика пока дышит, но на искусственной вентиляции… В России последствия пока ещё себя не сильно проявили, но проявят, – и тем не менее: Россия не допустила неконтролируемых процессов и сохранила возможность воспроизводства ресурсов, необходимых войне. Так что без всякого скептицизма можно сказать, что в игре в долгую мы Запад переиграем в этой партии», – считает Ходаковский.

Тактика, которую руководство российской армии выбрало в нынешней спецоперации на Украине, – верная, заявил «ПолитНавигатору» капитан I ранга Василий Дандыкин. Он прокомментировал злорадные высказывания украинских экспертов о том, что снижение темпов наступление – якобы, результат того, что «русские получают по зубам от ВСУ».

«На Украине много чего считают. Они три бригады, 600 человек за день потеряли, но что ни скажи, у них все перемога. Если нет перемоги, то они ее придумают в любой момент. Но на данный момент наши уже зашли в Николаевскую область и до Николаева, как известно, совсем недалеко. При этом, для Украины же собственное население – это живой щит, не более и не менее», – отмечает капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

С ним согласен генерал-лейтенант Евгений Михайлов.

«Они демонстрируют абсолютный цинизм, абсолютную жестокость и постоянно совершают военные преступления, потому что все удары они наносят, прежде всего, по мирному населению, в отличие от наших войск, которые пытаются выборочно работать по целям ВСУ. Нам даже нельзя сравнивать эти две тактики ведения войны. Для ВСУ все лица, которые выступают на стороне России, – это враги, независимо от пола и возраста. Поэтому я считаю, что все, что мы делаем, – это вполне нормально. А шапкозакидательство приводит лишь к собственным потерям. Все, что сейчас делается, делается так, как нужно для того, чтобы сохранить жизни людей – как гражданского населения, так и своих бойцов», – добавляет глава центрального исполкома организации «Офицеры России».

Василий Дандыкин при этом подчеркивает, что российская армия, в отличие от тех же американцев, всегда отличалась гуманизмом:

«Мы ценим жизни мирных жителей. Еще один момент, который не подчеркнул Шойгу – это стремление сберечь жизни наших бойцов, поэтому основная нагрузка сейчас идет на артиллерию, танки, ракетчиков, ВКС и моряков с «Калибрами». Для того, чтобы подавить точки, отработать… Если кто-то стреляет, то мы давим еще и продвигаемся вперед. Соответственно, это еще и фактор гуманности, который всегда был присущ русским и советским войскам. Если можно было сохранить города, мы это делали. Тот же Краков польский, его наши сохранили от разрушений. И не только Краков, а и Львов, и другие города. В отличие от других – от американцев, которые Дрезден испепелили, потом Вьетнам и т.д.».

Выбранная тактика проведения спецоперации на Украине – своевременна и эффективна, подчеркивает ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Мы не войну ведём на Украине, а проводим специальную военную операцию. Некоторые почему-то стали забывать об этом. Мобилизация у нас не объявлена. То есть мы действуем там не числом, а умением. А в этом случае не стоит махать шашкой наголо. Продвижение вперёд идёт по всем фронтам, а длина фронта немаленькая. Кроме того, со стороны украинского режима применяется в том числе и натовское вооружение, среди которого имеются и серьезные образцы оружия. А если при всем этом наши потери минимальны – значит стратегическое оперативное командование на данном направлении действует правильно. Не торопит, не ставит жестких сроков по решению тактических задач, а позволяет спокойно их решать, заботясь о личном составе».