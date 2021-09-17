Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.09.2021 13:36 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия
Просмотров:

«Определяем судьбу России». В ЛДНР проходят выборы в Госдуму

В пятницу, 17 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках начались выборы депутатов Государственной...

В пятницу, 17 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках начались выборы депутатов Государственной думы РФ.

В выборах принял участие и глава ДН Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Руководитель государства осуществил своё избирательное право посредством дистанционного электронного голосования.

«Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной Думы Российской Федерации», – сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что рад и горд за свою страну, в которой наконец-то появилась возможность участвовать в избирательных кампаниях России.

«Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России», – резюмировал глава государства.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва будут проходить с 17 по 19 сентября. Жители ЛНР и ДНР, являющиеся российскими гражданами, смогут проголосовать в дистанционном электронном режиме с помощью телефонов и компьютеров либо в инфоцентрах, размещенных в школах, учреждениях культуры, местных администрациях городов и районов республики.

Кроме того, для желающих отдать свой голос очно организован трансфер на избирательные участки в Ростовской области. С этой целью запланировано 825 автобусных рейсов и 12 железнодорожных пассажирских поездов. Первые автобусы выехали сегодня в шесть утра.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть