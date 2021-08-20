Опрос показал, что события в Афганистане отрезвили украинцев

20.08.2021 17:52 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После событий в Афганистане, когда американские покровители бросили своих марионеток и спешно покинули страну вместе с военным контингентом, на Украине странным образом увеличилось число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор «Украинской социологической группы» Александр Левцун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношение людей к урегулированию конфликта на Донбассе – это проблема мира и путей его установления. Хочу отметить, что очень значительный резонанс на общественное мнение произвели последние события в Афганистане… Наш опрос показал, что в украинском обществе существует запрос на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Как показал опрос, в обществе доминирует мысль, что война на Донбассе ведёт Украину к катастрофе, и поэтому необходимо как можно быстрее подписать мирное соглашение, даже если придётся идти на уступки. Такого мнения в той или иной мере придерживается 51,6% опрошенных граждан», – рассказал социолог.

«Исходя из этого большинство, граждан уверены, что в интересах Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, такой точки зрения придерживаются 56,6% опрошенных. …Отчётливо доминирует точка зрения, что путем к миру и единой возможностью достижения мира является выполнение Минских соглашений. Минские договоренности – безальтернативные на сегодня возможность достигнуть мира», – подытожил социолог.

Ранее в СМИ отмечалось, что Афганистан стал предупреждением Киеву и самым серьезным унижением США.