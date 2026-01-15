Опровергнуто враньё Трампа о России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп лгал, чтобы иметь предлог для захвата Гренландии, когда говорил, будто острову угрожают бороздящие рядом корабли и подлодки Китая или России.

Это следует из слов главы МИД Дании Ларса Расмуссена, который накануне посетил США для переговоров, окончившихся безрезультатно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это не правда, что китайские военные корабли повсюду. По данным нашей разведки, ни один китайский военный корабль не появлялся в Гренландии уже лет 10… Прямой угрозы со стороны Китая и России нет, по крайней мере нет такой угрозы, с которой мы не смогли бы справиться. Например, мы избегаем китайских инвестиций благодаря тесному сотрудничеству между Гренландией и Данией. Десять лет назад мы уже видели, как Китай продвигал инициативу «Один пояс – один путь», и знаем, что он хочет инвестировать в инфраструктуру Гренландии, мы этого избежали. Так что в Гренландии нет китайского присутствия».

Расмуссен признал, что Дании не удалось отговорить Штаты от захвата Гренландии:

«В рамках НАТО ведется диалог, и мы хотим активизировать сотрудничество. Надеюсь, это поможет развеять опасения президента. Но я не могу сказать, что все уже решено. Нам это не удалось, но честно говоря, я не верил, что это возможно. Нам не удалось изменить позицию США. Очевидно, что президент хочет захватить Гренландию».

Российский военкор Роман Сапоньков предостерегает, что поползновения США имеют антироссийские перспективы: