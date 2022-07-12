«Оптимизма нет»: украинский полковник не верит в августовское контрнаступление ВСУ

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Новости Украины

Сил и средств для так называемого наступления украинской армии на юге недостаточно.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт, полковник запаса, участник миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Грабского, речь может идти только об усилении обстрелов из американского вооружения и увеличении спектра их применения.

«Я никоим образом не пытался, не пытаюсь и не буду пытаться комментировать слова начальника военной разведки – человек, наверное, знает больше. Но из того, что я вижу, у меня такого оптимизма, честно говоря, нет. Нужно понимать, что для проведения активного наступления нужно иметь преимущество в силах и средствах. Если мы будем получать в таком количестве вооружения и военную технику, то август выглядит достаточно проблематично с точки зрения проведения активных наступательных действий. Потому что то, что мы видим, мы получим еще, например, три системы HIMARS, что позволит нам расширить спектр их использования и нанести поражение противнику в большем спектре, но говорить о масштабном наступлении будет преждевременно», – сказал эксперт.

«Если речь идет о поставках нам оружия постсоветских образцов, что поступает из восточной Европы, то такое оружие – да, нужно, но давайте будем откровенными, этого количества не хватит, чтобы создать преимущество количественно против противника. Потому при всем уважении к господину генералу я очень осторожен в своих прогнозах, что касается успехов наших в августе», – заявил Грабский.

Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца года украинская армия должна выйти на территорию Крыма и анонсировал начало наступления ВСУ в августе.