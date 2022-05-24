ВСУ намерены уже в этом году зайти на территорию Крыма

Активная фаза боевых действий на территории Украины будет длиться до конца этого года.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, сколько может длиться полномасштабная война.

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«Как и сказал, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев», – сказал Буданов в интервью «Украинской правде».

По его словам, для Украины все закончится «возвращением наших оккупированных территорий», включая Крым.

При этом он добавляет, что для России есть два варианта окончания войны.

«Первый – сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем.

Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат – в Грузию, Японию, Германию и так далее. Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнёт заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история.

Второй вариант – это разделение России на три и более части», – резюмировал Буданов.