ВСУ намерены уже в этом году зайти на территорию Крыма

24.05.2022  13:57 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Активная фаза боевых действий на территории Украины будет длиться до конца этого года.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, сколько может длиться полномасштабная война.

Активная фаза боевых действий на территории Украины будет длиться до конца этого года. Такое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Как и сказал, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев», – сказал Буданов в интервью «Украинской правде».

По его словам, для Украины все закончится «возвращением наших оккупированных территорий», включая Крым.

«До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма», – добавил руководитель военной разведки Украины.

При этом он добавляет, что для России есть два варианта окончания войны.

«Первый – сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем.

Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат – в Грузию, Японию, Германию и так далее. Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнёт заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история.

Второй вариант – это разделение России на три и более части», – резюмировал Буданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть