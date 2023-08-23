Опубликовано видео подтверждение – Украина атакует ракетами с катеров

Украинская разведка опубликовала свою версию событий возле буровых вышек в Черном море, настаивая, будто бы ни один из украинских катеров не был потоплен ударом с воздуха, как об этом накануне сообщало Минобороны РФ. Более того, в Киеве утверждают, что якобы отогнали российский самолет, запустив по нему ракету с катера.

Короткий украинский ролик вряд ли может служить подтверждением – на нем запечатлено, как в море рядом с катерами возле буровой установки попадает ракета. Через мгновение в ответ с одного из катеров в воздух тоже запускается ракета, но куда она летит – не известно. В любом случае, если бы ситуация обернулась так оптимистично, как об этом утверждают украинцы, то наверняка на вышку был бы показательно водружен и показан публике желто-синий флаг. А, раз этого нет, значит, российский самолёт всё же сорвал провокацию.

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Так или иначе, но ролик можно считать подтверждением версии о том, что сегодняшняя атака по Крыму могла быть осуществлена с катеров, которые, вероятно, могли подойти на расстояние выстрела к полуострову.

Кроме того, инцидент возле буровых вышек также фиксируется на видео воздушной разведкой НАТО – ещё одно объяснение активности дронов-шпионов альянса над Черным морем в последние дни.