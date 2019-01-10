Опубликовано видео с места обстрела донецких коммунальщиков

10.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

В сети появились фотографии и видео с места обстрела украинскими военными автомобиля коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Соответствующую видеозапись опубликовал на своем Telegram-канале донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Подробности по обстрелу автомобиля «Вода Донбасса». У одного 12 осколков в спине. В состоянии средней тяжести. У остальных двоих контузия. Из БМП-1 (73-мм 2А28 «Гром») или из СПГ (станковый противотанковый гранатомет – прим. ред.), хрен его знает. Какая разница, Рождественское перемирие никто не отменял», – написал он.

Согласно последним данным, раненный рабочий – Карнаухов Сергей Александрович, 1963 г.р. Пострадавшему поставлен диагноз: минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой половины грудной клетки. Был госпитализирован в Ясиноватскую центральную больницу.



В связи с инцидентом Управлением Народной милиции ДНР также было опубликовано экстренное обращение к главе миссии ОБСЕ.

«Обращаемся к главе Миссии ОБСЕ заставить оккупационное командование ООС под руководством Наева соблюдать достигнутое «рождественское» перемирие. Данный акт агрессии носит террористический характер. Уже не в первый раз жизнь и здоровье сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» подвергаются опасности. Украинское оккупационное командование регулярно заявляет о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе и своей заботе о простых людях. Однако реальные действия свидетельствуют об обратном.

Помимо агрессии в отношении сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», своими агрессивными действиями украинская сторона намеренно создает предпосылки к гуманитарной катастрофе. Прекращение функционирования насосной станции приведет к тому, что более миллиона мирных людей, проживающих как на территории Республики, так и на оккупированных Киевом территориях, останутся без воды», – говорился в заявлении оборонного ведомства.