Украинские военные открыли огонь по донецким коммунальщикам

10.01.2019, Донецк, Владимир Гладков

ВСУ обстреляли служебный автомобиль КП «Вода Донбасса», расчищавший проезд на рабочее место в районе Васильевской насосной станции. В результате обстрела трое человек получили ранения.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Представительства СЦКК в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстрел велся с направления н.п. Каменка с применением СПГ и БМП-1, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое мужчин – сотрудников КП «Вода Донбасса». Также произошло возгорание служебной машины. Отметим, что данное транспортное средство ежедневно перевозит дежурную смену ДФС и курсирует по одному и тому же маршруту», – говорится в сообщении.

Отмечено, что потушить автомобиль не представляется возможным из-за высокой вероятности возобновления обстрела украинскими военными.

Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе запрошены дополнительные гарантии безопасности для ликвидации возгорания и эвакуации автомобиля.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ВСУ, несмотря на объявленное «Новогоднее перемирие», совершили обстрел позиций защитников ДНР в районе Донецкого аэропорта, в результате чего погиб военнослужащий республики.