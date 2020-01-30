Опубликованы доказательства причастности СБУ к сокрытию убийства Шеремета

30.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-глава Администрации президента Украины времён Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов опубликовал разговор одного из обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Владислава Грищенко и сотрудника СБУ, доказывающий причастность спецслужбы к сокрытию тяжких преступлений.

Соответствующую аудиозапись он опубликовал на своём YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, обвиняемый беседовал по телефону с консультантом-экспертом по оперативным делам 1-го отдела 4-го управления департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

В ходе разговора сотрудник спецслужбы подсказывал подсудимому, как можно спрятаться от уголовной ответственности, как давить на следствие, как собирать активистов, давить на общественное мнение, и советует отрицать любые обвинения, а также выражает свою обеспокоенность доказательной базой.

Представляем вашему вниманию расшифровку этого разговора:

Омельченко: Что происходит?

Грищенко: Я не знаю вообще.

О: Люди сомневаются, что Ваня застрелился сам у родителей дома.

Г: Слушай, выслушай меня. Ваня застрелился, потом после этого хватают Инну (Инна Грищенко) и нас начинают крутить к делу Шеремета. Понял?

О: Ты с какими-то материалами дела знакомился или адвокат?

Г: Да.

О: А у них, что-то они нашли, у них есть материал?

Г: На Инну нет.

О: А на тебя?

Г: Нет. На Ваню.

О: Что на Ваню есть.

Г: Что Ваня арендовал машину с трекером и телефон у него был включен, и он туда ездил.

О: А есть какие-то привязки, материал, который мог быть найден на одежде или где-то в каком-то месте, где ты мог его хранить? Знаешь, там волосина Иннина есть, вот эту ху*ню чешут…

Г: Вот это и мне чешут.

О: Короче, ни на что не ведись, ничего не подписуй, бл*дь.

Г: Я понял. Я был по делу заказного убийства проходил. Так?

О: Конечно. Я помню.

Г: Смотри. Делали видео, аудио, записывали всего его переговоры, я был на «двойке». Они как-то то дело могут похерить?

О: Ну, эти материалы дела сданы в архив, если это дело… Но его можно поднять

Г: Дело в суде.

О: Все равно никуда не пропало. Короче в суде, да?

Г: Да.

О: Все эти материалы можно затребовать. Это все может сделать адвокат.

Г: Все. Я тебя услышал.

О: Кроме всего, ты не просто сбежал с бригады. Тебя же, наверное, командир отпускал, были какие-то договоренности.

Г: Контрразведка.

О: Ну, там подписи какие-то были, что такого-то такого-то рапорт на выезд?

Г: Не знаю.

О: Надо подымать все это.

Г: Это все было.

О: Знаешь, кого нужно найти? Тех оперов, которые тогда с тобой работали по этому, по реализации, чтобы они дали показания свои, что да, они тебя инструктировали, что на тебя надевали технику, что ты сотрудничал со следствием. Что это такую ху*йню парят. Ты с Инной говоришь? Есть возможность?

Г: Нет, ее держат на КПЗ.

О: А, на ИТТ? Да?

Г: Да.

О: Но ее же переведут на Лукьяновку?

Г: Не знаю.

О: А тебя?

Г: Держат здесь.

О: Я тебя понял. Там, короче, всех, кого не попадя обшмонали, у всех были обыска, даже к тому хлопцу, что в Курахово… я его встречал, в Полтавский военком, к которому Инна заезжали, даже к нему домой припиз*или с обыском.

Г: Да. И х*й, что находишь.

О: Никто там ничего не прессует, не поддавайся вообще на эту х*йню. Я не я и хата не моя. А чего под заставу не выпускают?

Г: Потому что они поставили нам там «значков», там 115-я, 5-я, 6-й, 12-й пункт. Там наставили, е*ть его в рот. Понял? Ни аудио, ни видео, ни…

О: А свидетели?

Г: Ничего нету.

О: Ни орудия преступления, ни места хранения, ничего нету?

Г: Ну, бл*дь, ну, ничего нету.

О: Удав сказал, что Ваня застрелился с помпы, но откуда там вынутая гильза валялась. Если будешь в Киеве набери. Я узнаю, может, через Удава или кого-то, если Инну привезут на СИЗО, там я поищу телефоны. Короче, надо поднимать там, этих самых, активистов, блин, ветеранов…

Г: Так уже поднимаем.

О: Так бузить, чтобы журналисты эту фигню не снимали постоянно с контроля. Чтобы она была у всех на ушах. Если что – на связи.

Комменитируя данную аудиозапись, Андрей Портнов потребовал немедленного задержания Андрея Омельченко и начала расследования преступной деятельности других сотрудников СБУ.

«Уверен, что этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств. А пока информирую, что в период трагедии с Шереметом, с сегодняшними подозреваемыми в его убийстве на постоянной основе контактировали также больше десяти других сотрудников СБУ.

Мы требуем немедленно задержать сотрудника ДКР СБУ Андрея Омельченко и начать большое расследование преступной деятельности сотрудников СБУ времён Грицака-Порошенко, стоявшей за организацией насилия и расправы над украинскими гражданами», – призвал Портнов.