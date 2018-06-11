11.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Опубликованы фото трупов украинцев, предпринявших неудачную попытку штурма позиций ДНР

Представители Министерства обороны ДНР благополучно передали украинской стороне тела погибших солдат украинской армии при неудачной попытке прорвать оборону позиций республики.

Об этом сообщили в пресс-службе ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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11 июня представителями Министерства обороны ДНР была произведена передача украинской стороне тел диверсантов, погибших в ходе неудачной вылазки ДРГ в районе Песок 28 мая. Тела удалось эвакуировать с места гибели только 10 июня, после получения гарантий безопасности от ВСУ. Отметим, что пресс-центр штаба ООС попытался скрыть факт своих потерь от успешных действий Вооружённых сил ДНР.