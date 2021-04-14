Опубликованы материалы, доказывающие вину Украины в уничтожении «Боинга»

14.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Начальник штаба украинской воинской части № А4104 подполковник Батурин рассказал, как украинские лётчики сбивали малазийский «Боинг» над Донбассом.

Соответствующую аудиозапись опубликовали в Агентстве федеральных расследований «FBL», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«15 июля 2014 года пригнали «сушку» из Кировограда, это точно я знаю, якобы для технического переоборудования. Ну чего-то странно загнали её в ангар и всё. Всё. 15-го загнали в ангар, 16-го у нас не было, по-моему, полётов, а 17-го, согласно регламента, были вылеты. Вот, должны были 17-го числа, 17 июля 2014 года, согласно графика, должны вылетать борты № 63 и № 64. Но вместо № 63 борта, вылетел вот этот № 52, который прибыл из Кировограда. Тоже странно как-то, вот, который не записан, ни по журналам не проходит, нигде не проходит.

Вот они улетели выполнять задачу № 1, курсовая задача. Это задача № 1 по уничтожению воздушных целей, где-то в район Торезово, где-то туда, Снежное и Торез, тот район выполняли», – сказал он.

Подполковник подчеркнул, что самолёты были оснащены боевыми ракетами, и что можно с уверенностью судить – как минимум, цель у них была. Более того – накануне к ним прибыла зенитно-ракетная установка, которая также выходила в тот же район «для поддержки».

«Смотрите, согласно выполнению, обратно в журналах это всё есть, тогда вылетали борта № 63 и № 64, там были лётчики Евтушенко и Савицкий. Но Савицкий на борту № 63 не улетел, вместо него улетел вот этот неизвестный лётчик, который прибыл из Кировограда…

По моей информации, задача № 1 выполнилась, и сразу в тот же день, что странно, подчёркиваю, что странно, сразу лётчиков с бортов № 64, № 63, № 52 сразу расформировали, где-то перевели, непонятно где, как. По ходу их перевели где-то в другие части, по другим частям, как обычно это делается, расформировали их, может, даже переименовали», – добавил Батурин.

Также в Агентстве расследований опубликовали разговор капитана Дмитрия Самофалова из в/ч № А4104 со своим приятелем – сотрудником станции слежения «Печенеги».

«Ну, далеко не далеко, тот, который у нас «Шар» стоит, – это самая высокая точка, поэтому он там и стоит и всё это видит. И у них стоит антенна, эта антенна работает только на приём. Она старенькая, релейная, но очень надёжная. Говорит, у нас на работе все знают, кто это, чей это поступок по поводу «Боинга»… Давайте по человечески – если бы это сбила Россия, вы бы это орали и сейчас, все доказательства показали бы. А почему вы не показываете? Заявляют – это секретные данные», – рассказал Самофалов.

Тем не менее, а Агентстве федеральных расследований подчеркнули, что Международной следственной группе в Нидерландах (JIT) проигнорировали отправленные им ещё в 2017 году материалы, равно как и фотокопию документа СБУ, в котором приказывается уничтожить все доказательства причастности Украины к этому преступлению.

«В рамках проведения специальной операции уничтожить любые материалы, которые указывают на присутствие боевых самолётов и выполнение боевых задач в указанном районе 17.07.2014 года; провести профилактические мероприятия и ротацию военнослужащих авиационной эскадрильи, которые совершали полёты в указанном районе. В частности, военнослужащих авиационной бригады № А4104, г. Чугуев, Харьковской области», – говорится в документе.