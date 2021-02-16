Подпишись на рассылку
16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Боинг, Дзен, Нидерланды, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
Просмотров:

Украина продлила соглашение с Нидерландами об антироссийской версии дела МН17

Новости Украины

Верховная рада Украины приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении международной миссии защиты антироссийского расследования о сбитом в Донбассе МН17.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Документ представила депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Этой ратификацией мы продолжает сотрудничество с Нидерландами относительно того, чтобы наконец-то привлечь к ответственности тех, кто реально сбивал «Боинг» над украинской землёй. А это, как мы уже знаем из расследования – Российская Федерация», – заявила порохоботка.

После чего в ходе голосования документ поддержали 300 парламентариев из 353 присутствующих. При этом ни один из депутатов не проголосовал против принятия закона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть