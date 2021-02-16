Украина продлила соглашение с Нидерландами об антироссийской версии дела МН17

16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада Украины приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении международной миссии защиты антироссийского расследования о сбитом в Донбассе МН17.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представила депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Этой ратификацией мы продолжает сотрудничество с Нидерландами относительно того, чтобы наконец-то привлечь к ответственности тех, кто реально сбивал «Боинг» над украинской землёй. А это, как мы уже знаем из расследования – Российская Федерация», – заявила порохоботка.

После чего в ходе голосования документ поддержали 300 парламентариев из 353 присутствующих. При этом ни один из депутатов не проголосовал против принятия закона.