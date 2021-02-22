Опубликованы подробности ожесточённых боёв под Горловкой

22.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Бой под Горловкой, когда уверенные в собственной безнаказанности ВСУ открыли огонь по городу, унёс жизни семерых защитников Донбасса и более десятка украинских боевиков.

Подробности боестолкновения 20 февраля сообщил в своём Telegram-канале экс-начальник пресс-службы УНМ, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многое было сказано по результатам боевого столкновения под Горловкой 20 февраля. Реальная картина следующая. В районе так называемых Чигирей под Горловкой бой завязался ночью наступившего 20 февраля, продолжался и под утро и днём, когда проводилась попытка эвакуации раненных бойцов под миномётным и стрелковым обстрелом противника. Наши общие потери: 7 погибших и 6 раненых защитников республики. Не 1 и не 20, как многие стали писать», – написал Безсонов.

По его словам, после первых потерь командование сориентировалось, и были нанесены ответные миномётно-артиллерийские удары на подавление огневых точек противника.

«В результате этих ударов, были уничтожены некоторые позиции противника, и противник понёс потери в живой силе до 11 человек. Конечно, украинское телевидение сразу же сняло репортаж о том, что наши артиллеристы промахивались и били куда-то «в молоко», показав при этом 2-3 воронки, которые, кстати, были недалеко от этих самых позиций. И взяли интервью у украинских боевиков, которые наигранно и демонстративно рассказали, что по ним никто не попал и «потерь нет», – сообщил представитель ведомства.

Напомним, ночью 20 февраля украинские боевики начали обстрел Горловки, спустя несколько часов после заседания Совбеза Украины, по итогам которого ВСУ дали добро на открытие огня на своё усмотрение.