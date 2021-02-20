Зеленский запускает «план Б»: Дан приказ убивать граждан России

20.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские формирования обстреляли Горловку (ДНР) из тяжёлого вооружения. Это произошло спустя несколько часов после заседания Совбеза Украины в Киеве, по итогам которого ВСУ дали добро на открытие огня на своё усмотрение.

Об этом в сюжете военкора Андрея Руденко заявил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете о том, что было заседание СНБО Украины, на котором было принято решение, связанное с Донбассом. И одно из составляющих этого решения – разрешение украинским военным на открытие огня. Наверное, кто-то понял это буквально, и сегодня утром на Горловском направлении произошёл обстрел, применялись 120-е, 82-е миномёты, было выпущено более 50 мин. Давно в таком количестве не прилетали украинские боеприпасы к нам. В результате этих обстрелов у нас один погибший, двое раненых, очень тяжело говорить, когда есть потери. Это всё 35 бригада, морская пехота. В районе Гольмы двадцать 120-х было выпущено», – рассказал Басурин.

Он не исключил, что возможна реализация так называемого плана «Б», о котором периодически упоминают украинские политики.

«Наверное, всё-таки тот план «Б», о котором говорил и Зеленский, и Ермак, по реализации, как они говорили, Минских соглашений, на основании которого фактически начинается увеличение обстрелов и применение тяжёлого вооружения», – отметил представитель оборонного ведомства.

По информации пресс-службы УНМ ДНР, раненые бойцы были эвакуированы в медицинское учреждение, в настоящий момент им оказана все необходимая медицинская помощь.

«Объявленное в июле 2020-го очередное «бессрочное перемирие» в Донбассе, которое и без того толком не соблюдалось, окончательно было похоронено после вчерашнего решения СНБО… Донбасс снова будут бомбить. Республики снова будут нести потери: уничтоженные дома, техника, а главное — оборванные и покалеченные человеческие жизни. Но теперь это касается России не только в плоскости русского мира, но и в юридической плоскости. В ЛДНР, слава богу, теперь живут наши граждане, которые не отличаются от граждан страны на Камчатке», – отмечает военкор Евгений Поддубный.