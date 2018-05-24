24.05.2018, Горловка, Владимир Гладков

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Опубликованы ужасающие кадры последствий украинского обстрела

Иван Приходько, и.о. главы Горловской городской администрации, в своём аккаунте в Instagram разместил ужасающие кадры с последствиями артиллерийского обстрела города украинской армией.

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На снимках – разрушения и жертвы обстрела по адресу Ул Карбышева 98.

Напомним, на протяжении месяца украинская армия ожесточенно обстреливала пригород Горловки. Под ударом оказались населённые пункты Зайцево и Никитовка.

Накануне фронтовое село Зайцево снова было обстреляно Вооруженными силами Украины.