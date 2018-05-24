Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Горловка, Владимир Гладков
  4 857 просмотров
Донбасс, Сюжет дня

Опубликованы ужасающие кадры последствий украинского обстрела


Иван Приходько, и.о. главы Горловской городской администрации, в своём аккаунте в Instagram разместил ужасающие кадры с последствиями артиллерийского обстрела города украинской армией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


На снимках – разрушения и жертвы обстрела по адресу Ул Карбышева 98.

Напомним, на протяжении месяца украинская армия ожесточенно обстреливала пригород Горловки. Под ударом оказались населённые пункты Зайцево и Никитовка.

Накануне фронтовое село Зайцево снова было обстреляно Вооруженными силами Украины.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть