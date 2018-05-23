23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Прифронтовое Зайцево на Донбассе снова оказалось под огнём ВСУ
Украинские военные снова открыли минометный огонь по населённому пункту Зайцево на северной окраине Горловки.
Об этом сообщает руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: в 17:45 по поселку Зайцево выпущено 14 мин калибром 82 мм», – говорится в сообщении.
По словам Руслана Якубова, украинские боевики также вели огонь из РПГ, автоматических гранатомётов и стрелкового оружия.
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19:26 23 маяЗахарова считает, что прокуратура фейковой “АРК” поддерживает химеру
19:15 23 маяРоссиян выслали из Польши за “антиукраинские” разговоры
18:54 23 маяУкраинцев назвали более изобретательными мастерами ужасов, чем британцы и аргентинцы
18:40 23 маяУ Лаврова заявили, что политика Польши стимулирует вандалов
18:25 23 маяМИД РФ в очередной раз осудил Латвию за ущемление российских СМИ
18:01 23 маяПорошенко напомнили, что на выход из СНГ уйдет целый год
17:55 23 маяУкраина вышла из СНГ, чтобы сэкономить 300 миллионов рублей
16:06 23 маяЗахар Прилепин: Олесь Бузина поражал своей аномально бесстрашной позицией
14:54 23 маяЗам Парубия подстрекает украинскую диаспору пикетировать посольства РФ по всему миру
11:37 23 маяУкраина получила серьезные проблемы из-за санкций против России
10:50 23 маяУкраина получила очень неприятную новость из Европы
10:26 23 маяРедактора РИА Новости предложили обменять на «укропа» Цимбалюка
22:02 22 маяУкраина не имеет права срывать митинг в защиту моряков «Норда»
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22:22 20 маяУкраинским телезрителям сообщили плохую новость
19:44 20 маяЗрители украинского телеканала: Крымский мост – мост мира, а не войны
14:40 20 маяНавальный обзавелся собственной партией
14:06 20 маяУ Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”
15:35 19 маяНа Украине травят жителя Николаева за проезд по Крымскому мосту
11:56 19 маяВ Москве с большим успехом презентовали новую книгу об Олесе Бузине
21:24 18 маяМоскаль “нашел” в Ужгороде тайник с оружием 5-го управления ФСБ
20:10 18 маяУкраина проиграла России спор в ВТО
20:00 18 маяУкраинский журналист: Запад хочет торговать с Россией – это деньги, а они всегда важнее
19:25 18 маяМеркель считает отношения Германии с Россией “стратегически важными”
18:31 18 маяМеркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”
18:17 18 маяПутин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»
18:12 18 маяПутин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину
16:43 18 маяУ посольства “ЦеЕвропы” в Москве журналисты требовали освободить своего арестованного коллегу
15:35 18 маяКрымско-татарская писательница написала открытое письмо Меркель
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