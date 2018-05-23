Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
  695 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина

Прифронтовое Зайцево на Донбассе снова оказалось под огнём ВСУ


Украинские военные снова открыли минометный огонь по населённому пункту Зайцево на северной окраине Горловки.

Об этом сообщает руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: в 17:45 по поселку Зайцево выпущено 14 мин калибром 82 мм», – говорится в сообщении.

По словам Руслана Якубова, украинские боевики также вели огонь из РПГ, автоматических гранатомётов и стрелкового оружия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть