23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Прифронтовое Зайцево на Донбассе снова оказалось под огнём ВСУ

Украинские военные снова открыли минометный огонь по населённому пункту Зайцево на северной окраине Горловки.

Об этом сообщает руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: в 17:45 по поселку Зайцево выпущено 14 мин калибром 82 мм», – говорится в сообщении.

По словам Руслана Якубова, украинские боевики также вели огонь из РПГ, автоматических гранатомётов и стрелкового оружия.