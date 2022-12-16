Орбан договорился с Путиным о присоединении Закарпатья к Венгрии – генерал СБУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет забрать в состав своей страны населенную этническими венграми часть Украины, а потому выступает против ее поддержки.

Об этом в интервью киевскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Петрулевича, Орбан договорился с российским руководством о том, что после освобождения всей Украины, ему отойдет Закарпатье.

«Вы же помните скандал с шарфом? Это к футболу не имеет никакого отношения. А теперь давайте реально. А что было на шарфе? Часть Украины и часть Румынии, между прочим… А теперь возникает вопрос – он с этим шарфом бегает, как дурак со ступой. А не возникает у вас вопроса, что как он отстаивает интересы Путина, Евросоюз – помощь 19 миллиардов, а Баба Яга против, венгерская, вооружения – против, через Венгрию не дадим. На встречу с НАТО – нет. Везде он против. Возникает вопрос, а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей Украины. Что я захвачу всю, а тебе я отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и ты живи, царствуй себе. И он уже возомнил, что все забирает. Тем более, вон, три района, секрета нет, они на венгерском языке разговаривают. И вот, он уже возомнил, что Закарпатье забирает себе. Вот так? Так. Может быть, ему напомнить, кто такая Венгрия и так далее», – заявил Петрулевич.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии», в состав которой входят части соседних государств, включая Украину.