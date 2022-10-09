Орбан отказался выполнять требование США о нападении на Сербию

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В 1999 году США и Великобритания требовали от Венгрии нападения на Сербию, но Виктор Орбан отказался это сделать. Об этом президент Сербии Александр Вучич рассказал в обращении к нации 8 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 1999-м Венгрия должна была напасть на Сербию. Виктор Орбан мне это подтвердил и сказал, что я могу это заявить публично. От него Клинтон и британцы требовали, чтобы он напал с севера, чтобы перетянуть наши силы с Косово на Воеводину – от этого Орбан отказался в Белом доме, в чём его поддержал Герхард Шрёдер», – сообщил Александр Вучич.

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По его словам, затем Виктор Орбан посетил Блэра и Маргарет Тэтчер, которые ему напомнили, что «им очень мешает то, что он отказался напасть на Сербию, ведь теперь погибнет больше британских военных».

«На нас должны были напасть по суше, а сейчас мы должны говорить о большом доверии и большой любви. Мы заботимся только о своих интересах – вот и все», – заявил сербский президент.

Венгрия официально стала членом НАТО 12 марта 1999 года. А в период с 24 марта по 10 июня 1999 года вооружённые силы стран НАТО осуществили военную операцию против Союзной республики Югославия (СРЮ), в которую тогда входили Сербия и Черногория. Хотя в основном операция заключалась в массированных бомбардировках – как военных, так и гражданских объектов на всей территории СРЮ, – однако отдельные подразделения спецназа США проникли в Сербию по суше.

Эта операция стала второй по своим масштабам на тот период после бомбардировок сербских районов Боснии и Герцеговины в 1995 году, и первым случаем, когда НАТО использовало свои силы без явного одобрения ООН, что вызвало широкие дебаты о законности их действий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на недавней встрече лидеров Австрии, Венгрии и Сербии венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.