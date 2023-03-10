Орбан перед возможной встречей с Зеленским допустил пересмотр отношений Венгрии с Москвой

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что его стране, возможно, в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после начала СВО.

При этом позиции Будапешта в отношении Киева остаются неизменными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам венгерского премьера, поддержание связей с Москвой, особенно в энергетическом плане, в интересах Будапешта, но по завершении войны на Украине отношения РФ и Европы могут так и не восстановиться, и Венгрия будет вынуждена к этому приспосабливаться.

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко не реалистично. Вот почему во внешней и экономической политике Венгрия должна хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет», – заявил Виктор Орбан 9 марта на экономическом форуме в Будапеште.

Лишь недавно Орбан заявлял, что Венгрия не планирует разрывать экономические отношения с Россией и «советует всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров», отмечает американское агентство Bloomberg.

Агентство также напоминает, что премьера Венгрии неоднократно критиковали в Европейском Союзе и НАТО за поддержку тесных связей с Россией после решения российского президента Владимира Путина начать СВО на Украине, а также за сопротивление санкциям ЕС и поставкам оружия Киеву.

При этом в последнем вопросе позиция Будапешта остаётся неизменной. Председатель парламентской фракции правящей в Венгрии партии Фидес Мате Кочиш 9 марта сообщил, что его политическая сила подготовила проект резолюции парламента, в которой содержится призыв к скорейшему прекращению огня и мирным переговорам на Украине. В документе также подчёркивается, что Венгрия будет и впредь воздерживаться от отправки оружия или войск на Украину, сказал политик.

В тот же день руководитель офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что визит Виктора Орбана на Украину зависит от решения спорных двусторонних вопросов. Он пояснил, что для Будапешта важен не «демонстративный характер» визита, а то, что он позволит решить проблемные двусторонние вопросы. Среди них Гуйяш упомянул обучение на венгерском языке в украинских школах.

«Когда страна находится в состоянии войны, нужно чётко расставлять приоритеты. Поэтому мы поддерживаем Украину финансово и не извиняемся, но в сентябре 2023-го обучение в украинских школах начнется со строгими ограничениями на использование языков меньшинств», – отметил руководитель офиса Орбана.

Гуйяш подчеркнул, что встреча Виктора Орбана с Владимиром Зеленским «была бы также в интересах Украины, ведь мы уже давно блокируем их диалог с НАТО, потому что они пренебрегают правами человека, и правом на свободное использование языков».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Виктор Орбан заявил, что Венгрии нужно держаться подальше от российско-украинского конфликта.