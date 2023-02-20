Виктор Орбан: Венгрии нужно держаться подальше от российско-украинского конфликта

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Если мы хотим защитить Венгрию и обеспечить мирную жизнь, у нас есть один выбор: держаться подальше от российско-украинской войны, поскольку это не наша война. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в обращении к нации в минувшую субботу.

По мнению политика, год назад Западу следовало признать переход Донбасса под контроль России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обращение премьер-министра Венгрии в основном касалось ситуации на Украине, и было очевидной реакцией на агрессивные заявления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Орбана, НАТО должно было принять территориальные приобретения России. В этой связи, по его словам, правильно поступил Запад в 2008 году с Грузией (потеря Абхазии и Южной Осетии) и воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. Он считает, что то же самое нужно было сделать в случае с Луганской и Донецкой областями Украины в 2022 году, чтобы избежать войны.

Говоря об угрозе войны, политик отметил, что если бы это зависело от венгров, они бы просто положили ей конец.

«Но у нас нет возможности сделать это. Если мы хотим защитить Венгрию и обеспечить мирную жизнь, у нас есть один выбор: держаться подальше от российско-украинской войны» – заявил Виктор Орбан.

Орбан признал, что это нелегко будет сделать, потому что Венгрия входит в ЕС и НАТО, а на Западе «все остальные на стороне войны или, по крайней мере, ведут себя так». Он выразил убеждение, что венгерское государство может позволить себе быть на стороне мира, в прямой оппозиции к своим союзникам.

«Конечно, можем, потому что Венгрия – независимое, свободное и суверенное государство, и мы не признаем никого выше себя, кроме Бога», – подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что быть на стороне мира – это единственно верный с моральной точки зрения выбор. При этом он признал, что Россия напала на Украину, поэтому Венгрии нужно было принять беженцев и оказать гуманитарную помощь. Он также отметил, что это не война между силами добра и зла, а конфликт между двумя славянскими народами.

«Это их война, а не наша», – подчеркнул Виктор Орбан.

Он сказал, что Украина имеет право защищаться, но было бы неправильно с моральной точки зрения ставить интересы Украины выше интересов Венгрии. По его словам, необходимо немедленно добиться прекращения огня и начать мирные переговоры, поскольку это единственный способ спасти множество жизней.

«Мы не отправляем в Киев оружие. Мы также осторожны с деньгами, потому что в конечном итоге Брюссель может передать Украине те деньги, на которые мы имеем право», – подчеркнул Орбан.

Он также сказал, что разрыв связей Венгрии с Россией будет противоречить национальным интересам Венгрии, поэтому его правительство не поддержит нефтяные или ядерные санкции, которые «приведут Венгрию к краху». Он объявил, что Венгрия сохранит экономические связи с Россией, и посоветовал Западу поступить так же.

Виктор Орбан сказал, что только в Европе Венгрия за свою позицию считается изгоем, а за пределами нашего континента война на Украине имеет ограниченное значение. Он также отметил, что его правительство не считает реалистичным рассматривать Россию как угрозу безопасности Европы. По его словам, «у России не будет шансов против НАТО, и эта ситуация ещё долго не изменится».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Виктор Орбан на встрече с западными журналистами заявил, что Запад находится в состоянии войны с Россией, при этом нельзя исключать прямое участие войск НАТО в войне на Украине.