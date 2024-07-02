«Орбан – п***р!» – Венгерского премьера встретили в Киеве нецензурной бранью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Орбан – п***р!» – таким нецензурным комментарием в своем блоге отреагировал на слова венгерского премьера в Киеве командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Поводом стал призыв гостя на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским к прекращению огня как необходимому условию для начала мирных переговоров с Москвой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Война, в которой вы сейчас живёте, очень сильно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы Зеленского для достижения мира. Я рассказал, что эти инициативы требуют много времени, именно из-за правил международной дипломатии они очень усложнены. И я попросил президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти – прекратить огонь и потом начать переговоры. Поскольку остановка огня могла бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров. Я это рассказал президенту и очень благодарен ему за его откровенное мнение относительно этого вопроса», – заявил Орбан.

Сам Зеленский своё мнение публично предпочёл не оглашать. А вопросы журналистов не были предусмотрены организаторами.

Слова премьера Венгрии вызвали бурную реакцию на Украине. Помимо упомянутого выше Кухарчука, выступил бывший боевик «Азова» и экс-депутат депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Он заявил, что сегодняшний визит Орбана «глобально» подтверждает его инсайды о тайных переговорах между Банковой и Кремлём на протяжении последнего месяца. Мосийчук возмутился, что ни Зеленский, ни обслуживающий его пропагандистский пул не решились отвергнуть предложение венгерского премьера.

«Молчат пропагандоны! Молчит Вовочка Петров, Серёженька Иванов молчит обпиясный. Молчит Наталочка Мосейчук – все они втянули языки в задницы. А почему? Потому что Зеленский идёт на соглашения с Москвой. Каким оно будет, и сложится ли – это вопрос. Но переговоры идут. Сами переговоры о мире – это хорошо. Главное, что из этого вырастет, и на каких условиях», – добавил националист.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов (тот самый автор обещания в адрес русских жителей Украины «А вешать их будем потом»), несмотря на свой официальный статус, разразился оскорблениями в адрес Орбана, сравнив его с «никчемным подонком с пустыми глазами, который лишь выжидает момента вставить нам всем в спину нож».

«Кто из вменяемых людей может поверить его обещаниям? Тем более, когда у мерзавца все написано на лице», – написал Филатов.

Тем временем, одесский политик Вячеслав Азаров выдвигает версию о том, что Орбан привез предложение о замирении, согласованное с другими странами Запада.

«На брифинге Орбан попросил Зеленского начать с прекращения огня, а потом переходить к переговорам. В общем, для европейских ястребов начавшиеся полугодие председательства Венгрии в ЕС – удобный период, чтобы свернуть украинский конфликт и при этом сохранить лицо, переложив все политические последствия такого шага на Орбана. К тому же отношения последнего с Кремлем делают его лучшим посредником в этом вопросе, у которого есть шанс уговорить и Путина сначала прекратить огонь, несмотря на то, что тот уже ожегся на подобной схеме в Стамбуле. Самому же Зеленскому венгры могут в обмен пообещать помощь председателя на старте ускоренного вступления в Евросоюз. Разумеется, если Вашингтон и Лондон не будут против всей этой комбинации», – поясняет Азаров.

«Мирные переговоры» очень близко», – соглашается российский военный аналитик Алексей Леонков.

Однако московский политолог Сергей Марков оценивает перспективы скептически.

«Это фантастика и слухи. И они противоречат тому, что много сказано Москвой: на время переговоров боевые действия не будут остановлены, потому что это все будет обман со стороны Киева и Запада: они просто будут использовать эту паузу для перевооружения… А украинский режим вообще законом запретил переговоры с Путиным».

Политолог Алексей Мухин напоминает, что уровень антироссийской истерии в Киеве таков, что признание в готовности замирения с Москвой грозит Зеленского бунтом радикалов.

«Думаю, что на самом деле Орбан предложил Зеленскому подумать о самоубийстве, а не о «прекращении огня». Хотя для гражданина Зеленского это одно и то же».

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов предостерегает:

«Зеленский последнее время даже стал подыгрывать этой истории, как бы вторя: «да-да, потери у нас большие, экономика у нас рушится, пора конечно договариваться». Мой прогноз такой: как и во все предыдущие разы, в этот раз Запад и Украина взяли «переговорную паузу» только с одной целью, успеть перевооружиться и подготовиться к новому витку конфликта… По имеющимся данным, именно на осень 2024 года ВСУ готовят серьезную наступательную операцию с авиационной компонентой при максимальной поддержке НАТО».