Орехово – следующее слабое место Украины – Стариков

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Следующим слабым местом Украины может стать Орехово на Запорожском направлении. Украину здесь ждут большие проблемы, если военное командование не определит точку главного удара ВС РФ.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следующим слабым местом Украины может стать Орехово на Запорожском направлении. Украину здесь ждут большие...

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«Слабое место – Орехово. Почему? Потому что мы туда вгрызлись. Сейчас он сто процентов будет это все выравнивать. Естественно, они выровняют, потому что ситуация очень напряженная», – сказал эксперт.

«Я в настоящее время уже сказать не могу, что позиционный фронт жестко стоит и нет никаких вопросов, связанных со слабостью. Уже есть определенные слабости, а противник эти слабости ищет, и он об этом знает. Если в настоящее время наше высшее военное командование не определит те места, где будет бить противник, и не бросит туда резервы, то будут большие проблемы», – заявил Стариков.

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