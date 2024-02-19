Орехово – следующее слабое место Украины – Стариков
Следующим слабым местом Украины может стать Орехово на Запорожском направлении. Украину здесь ждут большие проблемы, если военное командование не определит точку главного удара ВС РФ.
Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слабое место – Орехово. Почему? Потому что мы туда вгрызлись. Сейчас он сто процентов будет это все выравнивать. Естественно, они выровняют, потому что ситуация очень напряженная», – сказал эксперт.
«Я в настоящее время уже сказать не могу, что позиционный фронт жестко стоит и нет никаких вопросов, связанных со слабостью. Уже есть определенные слабости, а противник эти слабости ищет, и он об этом знает. Если в настоящее время наше высшее военное командование не определит те места, где будет бить противник, и не бросит туда резервы, то будут большие проблемы», – заявил Стариков.
Спасибо!
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