Организатор московского шествия солидарности с Беломайданом совершил камингаут у Гордона

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон взял интервью у одиозного российского профессора Валерия Соловья, который известен тем, что постоянно делится якобы инсайдами из самых верхних эшелонов власти в РФ и делает прогнозы, которые никогда не сбываются (впрочем, как и у самого Гордона).

Когда Гордон спросил Соловья, почему власть предержащие делятся с ним секретами, тот сначала описывал мотивы чиновников, которые с ним, якобы, общаются, но потом выложил «страшную правду».

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«Ситуация сложнее, чем вам кажется. Существуют силы и личности, чье влияние превосходит влияние любых организаций РФ. Они сильнее ФСБ, они сильнее службы внешней разведки и главного управления Генштаба. Это международная неправительственная организация. Таких организаций в мире несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из этих организаций. Это позволяет мне иметь интеграцию в довольно широкие круги истеблишмента, причем, не только в России. О существовании этой организации знает российское руководство. Оно обращалось к ее услугам в свое время. Оно получило эти услуги. Российское руководство знает, что эта организация не только высокоэффективна, но и чрезвычайно опасна. Я не шучу. Эта организация предоставляет мне некие гарантии безопасности. Для России мой уровень безопасности беспрецедентно высок», – сказал Соловей.

Профессор сразу оговорился, что речь идет не о масонах, и не о «13 оккультных орденах», хотя с магистрами двух из этих орденов он лично знаком. Чтобы Гордон ему поверил, Соловей пообещал познакомить пропагандиста с представителями своей сверхсекретной организации, не имеющей даже названия.

По его словам на сегодняшний момент все тайные организации мира находятся в конфликте с Кремлем, поскольку хотят мира и баланса, а президент РФ Путин этот мир нарушает. Якобы. в частности, прошлой весной Соловью удалось предотвратить войну, «слив» в интернет коварные планы российского руководства.

Несмотря на полученные гарантии личной безопасности, профессор пережил два покушения. Один раз его пытались отравить «Новичком», а в другой – огреть по голове. Но он был предупрежден и спасся, пострадала только его жена.

В финале интервью. Соловей признался, что входит в список преемников Путина, который в ближайшее время откажется от власти, возможно, вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Но профессор не стремится к власти, а хочет устроить в России протесты. При этом он предупреждает, что мирными они не будут. Будущим президентом он видит интернет-журналиста Юрия Дудя.

Напомним, что накануне Соловей организовал в Москве несанкционированное шествие в знак солидарности с Беломайданом и протестами в Хабаровске. Профессор был задержан полицией на час, а затем отпущен. 23 сентября он должен явиться вместе с адвокатом для составления протокола о нарушении.