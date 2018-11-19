Организаторы лагеря детей-убийц провели факельное шествие в Белой Церкви

19.11.2018, Белая Церковь, Владимир Гладков

Украинские радикальные националисты провели в Белой Церкви на Киевщине факельное шествие, посвященное выступлению сечевых стрельцов во главе с полковником УНР, основателем ОУН Евгением Коновальцем.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило молодежное крыло ультраправой партии «Свобода», гражданское объединение «Сокол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Националисты прошли маршем от бюста Тараса Шевченко к памятнику «героям небесной сотни» и к месту, где 100 лет назад находилась типография, напечатавшая воззвание Директории УНР.

«Недаром сегодня мы отмечаем 100-летие сечевых стрельцов. Именно такие герои, которые сейчас, только 100 лет назад, боролись за то, чтобы мы сегодня могли существовать, чтобы мы были такими, какими мы есть, а не рабами, не просто существовали, не были уничтожены московской ордой», – обратился к собравшимся командир киевского «Сокола» Владимир Назаренко.

«100 лет назад украинская уступчивость, политические интриги, поставили идею существования украинской государственности под вопрос. Именно тогда в руках милитаристов осуществился чин на будущее Украины! Мы, молодежь, всегда будем стоять на этих принципах!», – добавил глава Северного округа ВГО «Сокол» Ярослав Латуц.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что журналисты международного телеканала «Euronews» опубликовали сюжет о детском лагере «Сокола» в Тернопольской области, где подростков обучают убивать жителей Донбасса.