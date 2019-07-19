Оригинально: Сербские майданщики требуют запретить их критику в суде

19.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Один из главных спонсоров прозападной сербской оппозиции экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас подал иск в суд, требуя запретить президенту страны Александру Вучичу высказываться о нем и «лгать». Джилас также потребовал включить в список тех, кому нельзя критически говорить об оппозиции, премьер-министра страны Ану Брнабич, заммэра Белграда Горана Весича и главу МВД Небойшу Стефановича, который не так давно сообщил о расследовании махинаций оппозиционного олигарха.

Фактически, Джилас добивается в Сербии прецедента по примеру Польши, где Краковский апелляционный суд 1 ноября 2018 года запретил премьер-министру Польши Матеушу Моравцу «распространять неправду об оппозиции». Суд обязал Моравца извиниться в трех ежедневных газетах за утверждение, что оппозиция, находясь у власти в течение восьми лет, не предприняла никаких действий, которыми могли бы гордиться поляки.

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Возможно, Джиласа расстроил и подтолкнул к таким резким действиям факт того, что его запрос на встречу с Эммануэлем Макроном в рамках визита последнего в Белград не был удовлетворен.

По словам Джиласа, «кампания власти перешла все границы», и в пятницу он подал иск против в суд Сербии.

«В нем я заявил, что ложь против меня со сторон Александра Вучича, Аны Брнабич и других официальных лиц угрожает моей безопасности. Я попросил временную меру, чтобы запретить им продолжать лгать против меня. В Польше это было исполнено. Такая мера была наложена на местного премьера. Давайте посмотрим, может ли это быть остановлено таким образом. Если это не удастся, мы будем бороться по-другому», – сказал Джилас, добавив, что центром кампании против него является президент Вучич.

Горан Весич, заместитель мэра Белграда, в ответ на действия олигарха, заявил, что Джиласу скоро придется объяснять гражданам, как он заработал свои миллионы, пишет Informer.

«Полиция расследует дело Джиласа, и понятно, почему он нервничает и почему он хочет скрыть преступления, совершенные им, когда он был у власти. Рано или поздно ему придется объяснить гражданам, как он разбогател», – убежден Весич.

Марио Спасич из Наблюдательного совета по правам человека и борьбе против коррупции отметил, что действия Джиласа противоречат принципам свободы слова – самому оппозиционеры власти не запрещают критику чиновников и позволяют проводить акции протеста.

«Он не понимает, что в Сербии есть добросовестные судьи, которые ни в коем случае не нарушат право свободы слова. Запрос Джиласа является попыткой злоупотребления судебной системой. Он забыл, что никто не хотел подвергать цензуре его ложь, и что он имеет право на достойный ответ. Он хочет цензуры, потому что правда вредит ему», – говорит Спасич.

Марко Матич, редактор антикоррупционного портала «Антидот», считает, что Джилас продолжает демонстрировать высокомерие.

«Он считает, что он – особый человек, относящийся к элите, на которую распространяются особые правила и льготы в публичном пространстве. Расплывчатые требования Джиласа показывают, что он не понимает сути демократии и открытых политических дебатов, в которых каждый подлежит переосмыслению. Особенно когда дело доходит до политиков, которые были обогащены в то время, когда они были у власти. Анализ происхождения богатства политиков и законности его приобретения является не только правом каждого гражданина, но и юридическим обязательством компетентных государственных органов», – заключает Матич.

Заместитель председателя Сербской прогрессивной партии Марко Джурич сказал, что во времена правления Драгана Джиласа Сербия была страной, которой управляли преступники под прикрытием «демократии» исключительно с целью личного обогащения и развала государства.

«Рекордный уровень безработицы, разрушенная экономика, разграбленное государство, граждане без перспектив, сокращение территории путем отделения Черногории и самопровозглашения независимости Косово, которой они способствовали своим бездействием, Белград в долгах – вот это и есть наследие Драгана Джиласа», – заявил Джурич в своей статье в газете Vreme.