Спонсор сербских майданщиков готовится бежать в Великобританию

16.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Один из главных спонсоров прозападных сербских майданщиков – экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас рассматривает возможность бегства Великобританию и получения там «политического убежища».

Об этом сообщило сербское издание Informer, комментируя озвученные накануне заявления правоохранителей о начале расследования источников доходов Джиласа, у которого на счетах обнаружена сумма в 25 миллионов евро. Как уже сообщал «ПолитНавигатор», силовики изучают сведения о махинациях с рекламой в крупнейшем государственном медиахолдинге RTS во времена пребывания олигарха во власти.

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По сведениям Informer, Джилас всерьез встревожен ситуацией и уже признался ближайшим соратникам, что, если прокурор обвинит его в хищении средств RTS, он отправится в Великобританию и будет искать там защиты от «политического преследования».

«Джилас сказал нам, что он серьезно думает, что ему следовало бы уехать в Лондон на некоторое время. По его словам, он не намерен приходить здесь в суд, поэтому, если его обвинят, он отправится в Англию и будет искать там убежище. Он утверждает, что является жертвой «политического преследования» и, значит, будет помещен в тюрьму без доказательств», – описал источник суть линии защиты, которую избрал олигарх.

У оппозиционера в Лондоне живут бывшая жена Милица Делевич и две дочери.

Сам Джилас во время интервью для телеканала N1 подтвердил факт имевшегося в прежние годы «сотрудничества» между своей компанией «Direct Media» и государственным медиахолдингом. Правда, он отрицал обвинение полиции в незаконности приобретения рекламного времени и махинаций с бюджетами.

«Сегодня моя собственность такая же, как когда я ушел в политику, а может быть, и меньше. Я вошел в политику в 2004 году. Я создал компанию в 1998 году, и когда пришел в парламент, я уведомил об имеющемся имуществе и бизнесе. У этой компании есть недвижимость, это нормально. И когда я переключился на политику, я передал все полномочия другим лицам, которые, безусловно, работали честно», – уверял майданщик.

То, что лидер оппозиции как минимум лукавит, говорит список его имущества до прихода к власти и после, отмечают сербские СМИ.

Итак, что имел политик в начале своей карьеры? Ему принадлежал довольно скромный автомобиль SAAB, а также дом, оформленный на жену, площадью в 100 квадратных метров, и еще квартира. Из финансовых активов на счетах всех компаний имелось не более 74 000 евро.

Сейчас же лично на Джиласа оформлено из недвижимости 14 апартаментов в разных классах жилья. Ему принадлежат 3 здания, ряд люксовых автомобилей и многочисленные компании. В собственности также есть и земли сельхозназначения. Общая стоимость активов оценивается в 25 миллионов евро. Вполне возможно, что данный перечень будет расширен – если следствие докажет, что часть имущества оформлена на подставные лица.

«Сколько бы он не проявлял спокойствие на публике, в последние дни Джилас буквально кипит от ярости. Он просит всех нас максимально усилить кампанию против министра полиции Небойши Стефановича, потому что тот подтвердил, что в RTS ведется большое расследование незаконной торговли рекламными секундами», – сообщил собеседник издания.

Министр Стефанович, напомним, несколько дней назад объявил, что власти находятся на пороге раскрытия крупного коррупционного дела: «Мы будем ждать окончания расследования. Если наши подозрения подтвердятся, это будет серьезное коррупционное дело, которое покажет, как выкачиваются деньги граждан Сербии, и кто-то должен будет ответить за это».

Марко Матич, редактор антикоррупционного портала Antidot, говорит, что планы Джиласа сбежать в Лондон являются явным индикатором страха.

«Наши компетентные учреждения должны очень серьезно отнестись к этой инициативе побега и принять все необходимые меры для его предотвращения. Джиласу также должны запретить продажу активов и вывод активов из страны, так как это имущество может быть предметом конфискации в случае его осуждения», – подчеркнул Матич.