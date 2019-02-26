«Орлы» Авакова повязали подконтрольных СБУ нацистов

26.02.2019, Одесса, Владимир Гладков

Одесская полиция задержала автобусы с боевиками группировки «Традиция и порядок», близкими к «крышуемым» СБУ нацистам из С14.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил советник начальника Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что радикалы направлялись в город для провокаций во время посещения Одессы высокопоставленных гостей и президента Украины Петра Порошенко.

«В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с Послом США в Украине госпожа Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили «пошатать трубу», – написал Форостяк.

” Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которые совсем недавно так же были замечены в других регионах, где осуществляли непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то «Традиции и порядок», – отметил советник.

“Но это вам не «другие регионы», где, к примеру, недавно эти же люди разбили окна ОГА, поэтому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена ​​ещё на подъездах к Одессе, где попала в засаду силовиков полиции Одесской области во главе с «Кровавым Ищем» (начальник управления превентивной деятельности в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко – ред.). Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик», – написал Форостяк.

«Еще раз, здесь на страже порядка стоят люди, которые не допустят в город проплаченную и организованную титушню с целью устроить нам беспорядок. А заказчик, уверен, также будет установлен, главное, чтобы все общество, каждый знал кто это такие, и кто за ними стоит. То, что это не друзья нашего государства, как видите, стало очевидным», – добавил Форостяк.

Отметим, что глава МВД Арсен Аваков негласно поддерживает лидера партии “Батькивщина” Юлию Тимошенко, тогда как СБУ находится под контролем президента Порошенко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, главарь С14 Евгений Карась признался, что его группировка работает в связке с СБУ.