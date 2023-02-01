«Оружие будет всё опаснее» – в Москве призвали не медлить с жёстким ответом на поставки Украине

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Поскольку США поставляют Украине всё более серьёзное вооружение, при этом – не нарываясь на жёсткий ответ Москвы, рано или поздно Киев будет снабжён действительно опасным оружием.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Кирилл Бенедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения внутренней политики, бомбы США [рано или поздно] пойдут на Украину. Это продолжение стратегии «лягушка в молоке», градус надо поднимать постепенно, а не сразу бросать в кипяток. На Западе она ещё называется «стратегия салями», потому что проблему решают, нарезая её маленькими кусочками. Это испытанный метод», – сказал Бенедиктов.

Он уверен, что таким образом Вашингтон умудряется обходить негативную реакцию со стороны как России, так и остального мира.

«Эти стратегии в принципе описывают то, что сейчас делают США с поставками оружия. Постепенно, маленькими этапами идёт эскалация. Идёт настолько медленно, что кроме дежурных высказываний о пересечении «красных линий», за которыми не следует никаких реальных ответов со стороны нашей стороны, на это весь и расчёт. Если бы они сразу поставили какие-то дальнобойные снаряды, способные поражать цели на территории РФ, это вызвало бы гораздо больше возмущения и какой-то жёсткий ответ. Но теперь, когда уже постепенно приучились к повышению градуса, и через месяц-два начнётся поставка истребителей, это тоже будет в рамках этой стратегии», – резюмировал политолог.