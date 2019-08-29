Осаждать Офис Зеленского с требованием уволить Авакова пришли и нацисты, и правозащитники

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Под зданием Офиса президента Украины прошел митинг за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщает «Общественное телевидение», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции приняли участие активисты радикальных неонацистских организаций и так называемые «ветераны АТО». К нацистам не постеснялись присоединиться и правозащитники. Видимо, Аваков еще хуже. Были и те, кто просто пострадал от действий полиции.

Протестующие выстроились на крыльце Офиса Владимира Зеленского с баннерами, из которых была сложена фраза «Аваков: черт», после чего начали скандировать данный лозунг и жечь фаеры с дымовыми шашками.

Участники акции обвинили министра МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследованию ряда нападений и убийств общественных активистов, в том числе Екатерины Гандзюк.

При этом из Офиса президента к манифестантам так никто и не вышел.

Примечательно, что среди протестующих также был лидер радикальной группировки «С14» Евгений Карась, признававшийся в работе на СБУ и активно выступающий против Авакова после инцидента с полицейским, уложившим на асфальт украинского националиста с криком: «Ложись, бандера!».