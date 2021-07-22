Ошарашенные сделкой Байдена и Меркель, Украина и Польша решили помахать кулаками после драки

22.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Польша и Украина крайне недовольны сделкой между США и Германией, которая дала зеленый свет завершению российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует совместное заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Збигнева Рау.

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По их словам, решение о строительстве «Северного потока – 2», одобренное в 2015 году, якобы привело как к кризисам – политическому и безопасности.

«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС», – считают Кулеба и Рау.

Они полагают, что сделка должна была предусматривать на этапе согласования «переговоры с правительствами стран, наиболее сильно ощущающими на себе негативные последствия Северного потока – 2».

«К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает Северный поток – 2. Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия», – отмечают министры.

При этом они обещают не останавливаться в борьбе против газопровода.

«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока – 2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – резюмируют главы внешнеполитических ведомств Украины и Польши.