«Ошибаются – значит прогрессивные» – в Раде оправдали безграмотных учителей

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе сегодняшнего заседания Верховной рады несколько депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа» в футболках «Имею право на ошибку» вышли к трибуне, чтобы заступиться за учителей, которые в ходе проведения онлайн-уроков продемонстрировали вопиющую безграмотность.

Слово взял депутат партии «монобольшинства» Сергей Бабак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проект готовился очень быстро, буквально с колёс. Первые уроки, которые вышли на экраны в понедельник, ещё ночью монтировались, а учителя ещё никогда не работали под камеры для миллионной аудитории. Потому и появились некоторые ошибки учителей за время записи видеоуроков.

Однако, вместо слов поддержки этих учителей, общество, социальные сети, политики и даже их коллеги начали высмеивать и травить. Такой себе общественный буллинг учителей – людей с большой буквы, которые решили на волонтёрских основах помочь системе образования Украины, которая так же, как и много образовательных системы мира, просто была не готова к тем вызовам, перед которыми мы все сейчас стоим.

У нас есть права – права на волеизъявление, право на свободу слова, право на жизнь и так далее, но, к огромному сожалению, у нас нет права на ошибку.

Именно этим правом на ошибку отличаются прогрессивные системы образования от остальных. Наши дети боятся сделать ошибку, потому что получат двойку, потому что их обругает учитель, потому что с них будут смеяться другие ученики, и, в конце концов, дома их тоже обругают», – негодует Бабак.

«Именно поэтому в нашей стране дети взрослеют неуверенными в себе и всю жизнь боятся делать ошибки, и потому у нас так мало предпринимателей-инноваторов. Потому что мы боимся рискнуть и сделать ошибку, потому что наше общество не толерирует ошибки, и мы всегда думаем перед тем, как что-то сделать: а что скажут люди? И именно эта нетолерантность к ошибкам является одной из фундаментальных болезней нашего общества», – оправдал провал проекта депутат.