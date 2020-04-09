«Система прогнила до основания». Что показали видеоуроки от Зе-команды?

09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе одного из украинских онлайн-уроков географии, преподавательница допустила грубую ошибку, перепутав Индийский океан с Атлантическим.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «UA:Первый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как учитель, при объяснении детям географических характеристик Австралии, заявила, что этот материк омывается Тихим океаном и Атлантическим океанами.

Произошедшее прокомментировал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Вот так бывает, когда у власти бездари. За что не берутся соросята, все идёт криво. Представляете, что творится в медицине или таможне», – отметил Журавко.

В свою очередь киевский журналист Андрей Манчук опубликовал слайд из украинского видеоурока по одному из центральных телеканалов, где также допущена серьёзная ошибка – заявляется, что в Антарктиде обитают белые медведи.

«К вопросу почему я не пользуюсь украинскими учебниками. Это слайд из видео-урока, проведенного лучшим учителем Украины по центральному телеканалу. Кто из вас заметил подвох?

Добавлю, что такие эпик фейлы встречаются едва ли не в каждом видеоуроке на карантине. Одна учительница ошиблась на всю страну при элементарном вычитании, другая рассказала о том, что Россия захватила в XIX веке Болгарию. И все это на фоне бесконечных рассказов про Голодомор и Бандеру. Система прогнила до самого основания», – резюмирует Манчук.

Напомним, ранее в ходе одного из украинских онлайн-уроков математики для пятого класса, преподавательница при решении задачи допустила грубую арифметическую ошибку.