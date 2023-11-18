«Ошибка 404» в «стране 404»: куда исчез черный список украинских «спортсменов-предателей»?

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Министерство молодежи спорта Украины удалило со своего сайта «список спортсменов-предателей», которые не вернулись на Украину. Сейчас при попытке зайти на страничку Гугл выдает фразу «Такая страница не найдена» и красуется примечательная цифра 404, ставшая в некотором роде символом всей украинской государственности как таковой.

Ранее в черном списке украинского ведомства находилось 293 фамилии украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы после окончания соревнований. Среди них – нападающий испанской «Жироны» Артем Довбик и вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин, полузащитник польского «Заглембе» Сергей Булец и игрок сборной Украины по баскетболу Иссуф Санон.

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Первую версию списка уехавших Министерство спорта Украины опубликовало в конце мая, тогда их число составляло 236 человек. Среди указанных в листе имен были баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец, игроки украинской сборной по хоккею Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев, а также нападающий Артем Громов (выступавший тогда за «АЕК Ларнака»), форвард азербайджанского клуба «Зиря» Владислав Кулач, фигурист Андрей Кокура и киберспортсмен Виктор Оруджев.

Минмолодежи и спорта Украины разрешило спортсменам пересекать границу для участия в международных соревнованиях по согласованию с Госпогранслужбой. Они могут находиться там непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия. Однако атлеты массово нарушают обязательства по срокам возвращения в страну.

Еще в июле чиновники отказывались выдавать разрешение 54-летнему гроссмейстеру Василию Иванчуку на выезд из страны для участия в Кубке мира FIDE. Некоторые из ведущих гроссмейстеров мира подписали открытое письмо министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту и обратились к шахматному сообществу с просьбой поддержать Иванчука. После огласки украинский шахматист смог выехать из страны на Кубок мира в Баку.

В числе последних громких скандалов можно упомянуть истории с бегством из страны от мобилизации профессионального рыбака из Харькова Артура Билана, уехавшего в Италию на чемпионат мира и не вернувшегося обратно.

Ранее тот же путь только в направлении России проделал 19-летний хавбек футбольного клуба Рината Ахметова «Шахтер» Александр Роспутько. Этот молодой талант лишь недавно подписал с клубом пятилетний контракт, однако неожиданно для всех исчез в аэропорту Бельгии и удалил все свои странички в соцсети.

Еще более громкий скандал вышел с харьковчанкой Дисаной Гвагвалией – эта 20-летняя харьковчанка грузинского происхождения и чемпионка по пауэрлифтингу, сбежала в Россию и по российскому ТВ сделала публичное признание, что ждет прихода в свой родной Харьков российских войск.

В ответ СБУ заочно объявила о подозрении спортсменки в «оправдании вооруженной агрессии России». Теперь на родине спортсменке грозит до 7 лет тюрьмы.

По данным «Харьковского антикоррупционного центра», уроженка Изюмского района Харьковщины Гвагвалия в 2021 году стала серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди девушек в Швеции и выполнила норматив «Мастер спорта Украины». Сейчас на российском ТВ ее титруют, как «мастера спорта Российской Федерации». По состоянию на март 2023 года Гвагвалия числилась третьекурсницей кафедры атлетизма и силовых видов спорта Харьковской госакадемии физической культуры.

И таких случаев в прямом смысле сотни. Повторимся: только в официальный черный список на Украине попало 293 фамилии, а сколько тех, кто не публичился и о ком неизвестно властям?

В чем причина удаления черного списка из общего доступа на сайте Минмолодежи, пока не ясно. Ввиду отсутствия официальной версии можно только предположить, что количество невозвращенцев стало настолько неприлично большим, что чиновники решили не позориться.

Ведь когда количество переходит в качество, черный список превращается в свою противоположность и играет уже против своих составителей – как своего рода саморазрблачение.