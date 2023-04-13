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Лауреат Нобелевской премии мира, бывший главный редактор либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов неадекватно отреагировал на вопросы журналиста телекомпании НТВ, который попытался задать ему вопрос в аэропорту «Внукова». Муратов прибыл туда из Стамбула.

«Я с другой планеты прилетел. Какая вам разница?», – ответил лауреат на вопрос, откуда он прибыл.

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Когда журналист продолжил спрашивать, Муратов вдруг закричал:

«Полиция! Заберите этого самозванца. Он представляется сотрудником компании НТВ».

Потом он перешел на оскорбления:

«Компания НТВ обязана утром проснуться и нацепить на себя знак Z. Упыренок. Вы в чистом виде мерзкий самозванец приставучий».

В прошлый раз журналисты подловили Муратова у ворот американского посольства в Москве. Тогда он тоже отказался отвечать на вопросы.

Год назад в вагоне поезда Москва-Самара неизвестный облил Дмитрия Муратова масляной краской с ацетоном, крикнув «Вот тебе за наших пацанов!». Редакция «Новой газеты», как известно, поддерживала бандеровский режим в Киеве. Сейчас либералы продолжают подрывную работу из-за границы как Интернет-издание.