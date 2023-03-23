Вуз Москвы после скандала перенёс встречу студентов с либералом, «пасущимся» в посольстве США

Ректор МФТИ, бывший министр образования Дмитрий Ливанов с огромным прискорбием сообщил, что вынужден перенести назначенную на 28 марта встречу со студентами бывшего главного редактора закрытой либеральной «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

«Я исходил и исхожу из того, что сообщество МФТИ открыто к общению с яркими профессионалами в разных сферах, людьми с широкой аудиторией и высоким интеллектуальным уровнем. Принципиально для нас было выполнять условие деполитизации этих разговоров, посвящая их обсуждению профессиональных вопросов. К сожалению, в случае с приглашением Муратова это условие выполнить не получилось. Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причём, прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху», – написал Ливанов в соцсетях вуза.

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Он подчеркнул, что встреча не отменена окончательно, и о новой ее дате будет сообщено дополнительно. Ректор подчеркивает, что Муратов не является иноагентом, а значит, нет препятствий к его общению со студентами, однако «возник серьезный риск внешних провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе».

Сам нобелевский лауреат написал о том, что предупреждал руководство МФТИ: «со мной придут и неприятности».

«Университет подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра. Уровень нападок понятен – один из крайних националистов (знаете эту породу? Ходят в камуфляже, но в Москве) даже изложил тезисы моего антипатриотического» выступления, которое я даже еще не написал… С таким чутьем надо трюфели искать… Я, безусловно, понимаю причину по которым университет уведомил меня и студентов о переносе встречи», – написал Муратов.

Действительно опубликованный анонс встречи с Муратовым вызвал волну возмущения в патриотической среде.

«Фантастическая наглость, конечно. Этого просто не должно быть. Право голоса в России у журналистов вроде Муратова должно появиться ровно в тот момент, когда возникнет право голоса у русских журналистов в Киеве. Напомню, что там Олеся Бузину – такого же оппозиционера, как и Муратов здесь, – расстреляли прямо у дома, а потом, ликуя и хохоча, освободили его убийц в зале суда. Я, разумеется, не призываю ни к какому насилию. Позиция Муратова – это дело его совести (отсутствующей). Но публичная деятельность людей, которые поддерживают военного противника России и не признают возвращения русских земель, – это зло. Пусть проводят встречу с Муратовым в Виннице», – написал в своем ТГ-канале публицист Дмитрий Ольшанский.

«Мощный удар врага ниже пояса. Это громкий политический скандал, прямо угрожающий государственной безопасности России. За такую диверсию ректор МФТИ должен быть немедленно уволен. И нет сомнений, где он окажется после этого. А также уволены и все причастные к его назначению и бесконтрольности», – считает историк и бывший сотрудник президентской администрации Модест Колеров.

В последние дни Муратов активно защищает членов ликвидированной в РФ организации-иноагента «Мемориал», у которых недавно были проведены обыски по делу о дискредитации российской армии. Очевидно, на эту тему он и собирался беседовать со студентами.