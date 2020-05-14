Оскал косовского сепаратизма: 20 сербским врачам не разрешили въехать в край

14.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанская элита, узурпировавшая власть в сербском крае Косово и Метохия прекратила играть в либерализм: в апреле разрешив медикам из Сербии работать в сербских анклавах края, она теперь пытается выжить их без объяснения причин.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что в начале апреля Приштина разрешила врачам и медсестрам из Сербии в связи с участившимися случаями заражений COVID-19 в сербских анклавах заехать в край, чтобы работать там (косовские сербы по понятным причинам не доверяют и стараются игнорировать систему здравоохранения албанских сепаратистов), щедрости албанцев на долго не хватило.

Накануне группа из двадцати медиков и медсестер из Сербии, направлявшаяся в край для оказания помощи своим соплеменникам и их албанскими соседям, была остановлена на погранпереходе Мердаре по предлогом того, что у них нет разрешения на работу в крае. При этом многие из сербских медиков являются уроженцами Косово, прожившими там не один десяток лет и покинувшими родную землю не по своей воле.

«Нет более ясного и более четкого подтверждения тому, что шовинизм был провозглашен в Приштине социальной ценностью и что в атмосфере ненависти, систематически создаваемой приштинскими политиками, нет места даже для самых элементарных соображений человечности, – отреагировала на этот инцидент в своем специальном заявлении сербская Канцелярия по Косово и Метохии. – Против них (медиков – уроженцев Косово, – ред.) было совершено двойное преступление, потому что после того, как они были вынуждены искать убежища в центральной Сербии от дикого албанского шовинизма, им теперь не разрешают выполнять свои гуманитарные обязанности, как они это делали до сих пор, не делая различий по религии или нации….

Мы требуем от международного сообщества и его представителей на местах самого строгого отношения к такой бесчеловечной и преступной практике!»

Следует отметить, что произошедший инцидент, лишь один в цепочке подобных, произошедших в Косово в последние дни. В частности, трое суток пришлось стоять на том же погранпереходе скорой, которая вела в Ораховац излеченного пациента из Белграда. По словам водителя таможенники придрались к сербским номерам его машины, хотя раньше никогда не обращали на них внимания, когда ранее он въезжал на территорию края и у него были на руках все сопроводительные документы.

Также косовские полицейские остановили в городе Печ скорую с врачом-женщиной и медсестрой, везших пациента на гемодиализе, опять же придравшись к сербским номерам. Медикам пришлось вызывать другую машину, чтобы транспортировать больного и в течение получаса давать объяснения в полиции. После чего экипаж вернулся в клинику в Гораждеваце, где работал до сего времени.

«Я думаю, что мы все здесь для борьбы с одним общим врагом – пандемией коронавируса, которая, хотя и утихает, по-прежнему представляет собой большую угрозу, – прокомментировал ситуацию представитель правительства Сербии, отвечающий за связи с Приштиной Деян Павичевич. – Работники здравоохранения всегда готовы помочь, они никогда никого не оскорбляют, и мы надеемся, что подобные недоразумения будут улажены и больше не повторятся».