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08.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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«Осколки России полетят в голову Украины» – жена Марчука

Украину может придавить осколками, отделившимися при «развале России».

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявила Лариса Ившина, главный редактор киевской газеты «День», жена экс-главы СБУ и бывшего премьера Украины Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналистки, во время «развала России» Украине нужно быть на уровень выше, а пока что страны идут в лобовое столкновение.

Евгений Марчук и Лариса Ившина.

«У России одна проблема – они идут абсолютно тупиковым историческим путем. Но для того, чтобы нам достойно встретить этот вызов, нам нужно оказаться, когда Россия, условно говоря, будет падать, мы должны оказаться на другой высоте. Чтобы нас это уже не задело, чтобы эти обломки не полетели нам в голову. А пока мы идем, стремимся, декларируя всякие правильные вещи, мы идем как встречные поезда. В этом и есть большая проблема», – заявила Ившина.

Ранее «грядущий распад России» спрогнозировал другой украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

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