Оскорбляющего россиян Невзорова хотят оставить без украинского гражданства

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Новости Украины

Журналист Александр Невзоров* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), отличившийся русофобской риторикой и поддержавший националистов на Украине, может лишиться предоставленного ему украинского гражданства. Выяснилось, что некоторые украинцы выступают категорически против своего нового «соотечественника».

Ранее стало известно, что семь петиций с требованием отказать Невзорову в предоставлении гражданства были зарегистрированы в среду на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Под каждым из запросов значатся по несколько десятков голосов.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Александр Невзоров* и его супруга Лидия Невзорова по указу Зеленского получили гражданство. Украинские паспорта супругам выдали за «выдающиеся заслуги перед страной». Сам журналист сбежал из России после начала спецоперации 24 февраля. После этого он начал распространять фейки о российской армии, а также негативно высказываться о родной стране и ее гражданах. Против него возбуждено уголовное дело.

СМИ предполагали, что ключевую роль в получении гражданства сыграла поддержка членов батальона «Азов» (Генпрокуратура попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией). Тем не менее, публичное одобрение деятельности данной структуры не помогло журналисту получить одобрение украинского населения — несмотря на продвигаемые им настроения, многие выступают против того, чтобы Невзоров был их соотечественником.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.