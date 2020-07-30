Основатель ЧВК Мар опроверг свой арест в Белоруссии

30.07.2020, Санкт-Петербург, Михаил Рябов

Основатель ЧВК «Мар» Алексей Марущенко опроверг сообщения СМИ о своем задержании в Белоруссии. Ранее наблюдатели заметили схожесть татуировок на теле Марущенко и одного из арестованных под Минском.

Марущенко в специально записанном видеообращении сообщил, что его компания была ликвидирована в 2018 году. Сам он находится в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В интервью «Комсомолке» Марущенко предположил, что задержанные бойцы «просто летели транзитом, переправлялись через Белоруссию в какую-то другую страну, где им предстояло работать».

«Задержали их, по моей информации, без оружия, без средств связи – то есть, при них не было никаких запрещенных предметов. А что касается униформы – то это тоже не запрещено. Ситуация абсурдная, на мой взгляд. Явно никто никаких провокаций не готовил», – добавил экс-глава Мар.

Журналист-международник Аббас Джума считает, что записанное видеообращение оставляет вопросы в Марущенко. «Это может значить, что он не виноват и действительно ни сном, ни духом. Но может значить и то, что он работал в связке с КГБ Белоруссии. Не утверждаю, но и не исключаю», – написал Джума в своем блоге.

Ранее военкор Игорь Димитриев сообщал, что задержанных под Минском бойцов попросту «развели», заманив в Белоруссию, где они пригодились властям для создания повода для “закручивания гаек” перед президентскими выборами.

«В начале июня с ЧВК «МАР» была связана какая-то суета. Многие знакомые спрашивали, кто это такие. Якобы там поменялись владельцы, и они набирают специалистов. Но у кого я ни спрашивал, что это за контора, все отвечали что-то типа «Херня и дрочь! Состоит от одного человека. Лучше не связываться». Но ребята в этой сфере рисковые, могли и связаться. Потому я могу предположить и такой вариант, что их запустили в темную. Понимаете о чем я? Кто-то обещал контракт в какой-то жаркой стране, но билеты дали через Минск. Похоже на разводку», – написал Димитриев.