«Основной хаб поставок оружия» – в Киеве объяснили мощные удары по Одессе

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В последние дни особо участились удары ВКС РФ по объектам в Одессе, потому что через этот город везут западное вооружение для ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У многих складывается впечатление, что Одессу утюжат с какой-то глобальной целью. Вы разделяете эту точку зрения?», – спросил Шелест.

Олег Стариков пояснил, что главная причина – это в транспортировке через Одессу большого количества западного вооружения.

«Глобальная цель связана именно с поставкой вооружения. Одесса – основной хаб, всё приходит оттуда, с западной границы и Одессы. И, видимо, у них очень сильные агентурные позиции. Или с помощью космической разведки, или с помощью агентуры. Но это наша контрразведка пускай занимается. Пускать ракеты просто так никто не будет, для этого есть какие-то разведывательные данные», – пояснил эксперт.